“Me sabe a poco”. Así de contundente se mostró el entrenador de la UD Alzira, Marc Garcia, al acabar un partido en el que el equipo blaugrana acabó dominando por completo al Badalona, en el que su portero Ortega se convirtió en el gran salvador. El técnico alzireño hizo varios cambios. Devolvió la titularidad bajo palos a Álvaro Cortés pese a que Dolz no tuvo culpa de la derrota en el encuentro anterior. Al centro de la zaga retornó Robert Costa, Joaquín en la creación y Dylan en la banda derecha. “Laurel siguió estando espectacular. Dylan hizo un buen partido, pero sobre todo Joaquín es diferencial. Genera mucho y nos mejora el juego. Lado, Tòfol y Laurel se aprovechan de las descargas”, explicó el técnico blaugrana.

El conjunto afincado en Vic empezó el partido como un ciclón haciendo presagiar una goleada en contra del Alzira. En el minuto 14 Valverde provocaba el despeje a córner de Álvaro Cortés con un tiro desde 25 metros. A la salida del córner, Xiker cabeceó al poste y minutos después Pepe Polo volvería a poner a prueba al meta alzirista desde fuera del área.

El Alzira despertó y, superado el ecuador del primer acto, Dylan provocó el primer córner a favor a pase de Joaquín. Pasada la media hora Laurel remató alto. Sin embargo, sería el Badalona el que se adelantaría a cuatro para el descanso. Con un córner servido al segundo palo, se centra de nuevo y Genar Fornés cabeceó a gol libre de marca. Cuando la primera parte fenecía, Dylan metió un gran balón a Tòfol que fue objeto de penalti, el cual fue transformado por Lado. “No me gustó la primera parte porque buscábamos demasiado a Busquets cuando no hacía falta pudiendo mover el balón de parte a parte”, indicó el técnico alzirista.

El Alzira quería ofrecer a sus aficionados la cuarta victoria seguida como local y ya a los 39 segundos de la reanudación Tòfol forzó desde fuera del área la estirada de Ortega. Los badaloneses solo tuvieron dos acciones de peligro en los primeros diez minutos y ahí acabó. Al Alzira solo le faltó el gol. Superado el cuarto de hora Dylan cabeceó a la parte de arriba del larguero un buen centro de Joaquín. Palacín salió por Tòfol y el alzireño recibió un gran pase de Busquets pero en el uno contra uno pegó por abajo y detuvo Ortega. Siete minutos después sería Busquets el que encaró a Ortega y de nuevo el meta desbarató. A catorce para la conclusión, Dylan se fabricó un chut desde el vértice que rechazó el portero badalonista.

Cuando se alcanzaba el 85, una vez más Ortega fue el salvador cuando Palacín controló un pase al punto de penalti y Joaquín volvió a encontrarse con el portero visitante. En el 96 todavía tuvo la última el Alzira con una falta lateral que Robert Costa cabeceó fuera por poco. “Aún así, en la segunda mitad estuvimos mucho mejor ante un equipo que no ha salido de play-off en toda la liga. En general, creamos muchas ocasiones contra una defensa de cinco con tres centrales muy experimentados y dos muy rápidos. De todas maneras, no me fui contento”, indicó Marc.

Fichajes

El equipo sigue teniendo dos necesidades. Un mediocentro y un delantero. “En primer lugar pediría un medio centro porque si Laurel se constipa (o peor, si se lesiona) no tenemos sustituto porque Sala es un 6 y Joaquín un 10. Eso sí, si se puede querría jugadores de las dos posiciones”. El club anda buscando jugadores en ambos puestos.