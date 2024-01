La coordinadora de centres en valencià de la Ribera vol mostrar la seua indignació en saber que el govern municipal de Montserrat ha cancel·lat la subscripció a dues revistes: Saó i Camacuc. La revista Saó va ser fundada el 1976, posseeix una clara inspiració cristiana i tracta temes d’actualitat que interessen a amplis sectors de la societat valenciana. Quant a Camacuc, va rebre un premi a la millor revista el 2021, és un revista d’humor i valors, molt entretinguda, un recurs que estimula l’hàbit lector als centres educatius i a les biblioteques.

Ens fa la impressió que s’ha volgut eliminar dels espais públics de lectura i informació aquells elements que no coincideixen amb la manera intransigent de pensar d’algunes persones del grup municipal del PP o dels seus socis de govern, VOX o Agua. Si la primera impressió es confirma, potser en un futur no massa llunyà s’actue sobre uns altres elements que també representen l’essència de la diversitat i la pluralitat ciutadana. Això significaria que es practica, refugiant-se en una falsa impunitat, la no observança i la no aplicació del corpus legal i legislatiu garant d’un país democràtic com el nostre, d’una Europa democràtica i d’un món que camina fa temps pel camí dels valors humanístics i dels drets humans fonamentals. Per a dir-ho clar i ras, no és de sentit comú governar un poble inspirant-se en la desregulació arbitrària, en una cacera de bruixes cultural.

En efecte, amb la decisió de cancel·lar la subscripció a Saó i a Camacuc Sergio Vilar ha passat per alt lleis, decrets, reglaments, declaracions universals de drets vigents amb la dubtosa convicció que es troba legitimat a governar solament emparat per les sigles dels grups municipals que l’han proclamat alcalde de Montserrat. Està ben equivocat. Ara mateix, és una autoritat institucional que té la responsabilitat de governar amb la legislació a la mà i practicar una ètica com a càrrec públic inspirada en l’esperit de les lleis que asseguren un benestar social per al conjunt de la població, i la cultura n’és un factor clau. A més a més, les responsabilitats legals i ètiques de qualsevol representant institucional són governar amb tolerància i respecte.

Què diuen les lleis en aquest cas? Al nostre Estatut d’Autonomia es proclama que el valencià és llengua cooficial i que cal protegir-la, impulsar el seu ús i fer possible el seu coneixement. En la Constitució Espanyola de 1978 es reconeix l’existència de territoris amb llengües pròpies, les quals són un patrimoni a preservar per tots els espanyols i espanyoles. A la carta europea de les llengües regionals o minoritàries, s’indica que cal garantir la seua supervivència i evitar un grau perillós de minorització lingüística que acceleraria la seua degradació. Quant a les declaracions universals dictades per l’ONU i uns altres organismes internacionals, insisteixen que les llengües són factors de cohesió social, decisives en crear escenaris de convivència i en la humanització de les relacions entre les persones.

Per això és fonamental que Saó i Camacuc continuen estant presents en les nostres biblioteques públiques, arribant a les nostres cases, sent consultades on line i estant a les prestatgeries dels quioscs i papereries entre una muntanya de publicacions en la llengua oficial de l’Estat Espanyol i cooficial també de la nostra comunitat autònoma, el castellà.

Amb tots aquests arguments de pes, li demanem a l’alcalde de Montserrat que rectifique la seua decisió i torne a la senda de la bona governança derivada d’una legislació vigent i d’uns principis democràtics que han aconseguit que la societat valenciana siga una societat en què es garanteix la diversitat i la pluralitat que tant ens enriqueix i ens ajuda a afrontar millor els reptes del futur mantinga la subscripció de Saó i Camacuc, ajude els mitjans de comunicació editats en la nostra estimada llengua.