El Castellonense encadena tres derrotas consecutivas en la Liga Valenta

El Castellonense cayó derrotado en la Liga Valenta por tercera jornada consecutiva, esta vez frente al Valencia C, que remontó para llevarse el partido por 1-3. Las albinegras encadenan tres partidos sin puntuar por primera vez esta campaña. En el cierre de la primera vuelta, se repitió un guión ya conocido, el de completar un partido con sensación de merecer puntuar, con ocasiones y parciales de dominio, para terminar dándose tiros en su propio pie con errores defensivos groseros que cuestan goles y puntos muy valiosos a pesar no peligrar la permanencia en este primer tramo de competición que terminan en la 10ª posición, con un margen de seis puntos sobre la zona roja.

Nada se le puede achacar al conjunto de Mesa en cuanto a valentía. Ha mirado cara a cara a todos los rivales y no fue diferente frente al Valencia C, que ocupa la tercera posición y se vio sorprendido en el inicio. Mery Giner no tardó nada en lanzar un centro que no encontró rematadora. La alzireña, protagonista con balón en el inicio, recibió un buen pase de Maite y su chut se estampó en el larguero. El Valencia tardó en quitarse la presión local y cuando lo hizo fue adentrándose por la banda derecha de su ataque. En una primera internada, obligaron a María García a hacer una estirada salvadora con la pierna. Era un primer aviso de lo que ocurriría después. El Castellonense siguió mirando adelante en busca del gol. Mery era la principal baza de ataque, pero la suerte no andaba de su lado. Un nuevo intento, esta vez con un balón bombeado, terminó golpeando en el palo, uno más. Antes de la media hora, Maite puso en juego un córner que remató con la testa Merenciano y en el rechace la central le pegó con todo para hacer subir el 1-0. A partir de ahí el Valencia terminó de desperezarse. En el 33’ una de las centrales recorrió más de medio campo antes de servir el balón al flanco derecho del que nació un centro rematado sin oposición ni marca alguna. Diez minutos después, en una jugada similar por la misma banda, otro balón al área acabó convertido en el 1-2. Penalización máxima para unas ribereñas que merecieron ofensivamente un mayor premio.

Tras pasar por vestuarios, el Valencia tuvo en el primer minuto un mano a mano que resolvió María García y a partir de ahí el Castellonense lo intentó de todas las formas, pero no hubo forma de hacer trabajar a la portera ché. Saúco le pegó de lejos con una volea que rozó el palo. En otra acción, Maite ganó la partida a su defensora, pero su disparo terminó en el lateral de la red. Ni siquiera de la multitud de balones parados de los que dispusieron nació un remate con peligro entre palos. El Valencia, en el último minuto, hizo el tercero.

En Primera, el Benifaió mejoró la imagen de la jornada pasada ante un rival de entidad como el Valencia D, pero el gran esfuerzo defensivo no tuvo premio y las valencianistas terminaron llevándose el choque por 0-1 en el 70. Siguen en descenso.

En Segunda, el Alberic remontó un 2-0 contra el Picassent para imponerse 2-5 y retornar a la senda del triunfo gracias a un triplete de Yaiza Bastida y un doblete de Inés Valles. El Alzira venció 2-4 en Alcúdia de Crespins con goles de Neus Martínez (2), Ainhoa Ibáñez y Mireia Alabort tras verse dos veces por debajo en el marcador. El Sollana no fue capaz puntuar en Catarroja y perdió 5-2. Carla Miravalls y Vanessa Ponce fueron las autoras de los goles blanquiazules. L’Alcúdia descansó.