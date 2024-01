Desde hace ya un tiempo, las redes sociales están siendo inundadas de anuncios maliciosos que pretenden, estimulando el enriquecimiento ambicioso, que depositemos una pequeña cantidad con la que nos haremos millonarios. Nuestro correo electrónico también recibe contenidos basura que incluyen trampas para instar al usuario a abrir el correo. El objetivo es que, una vez abierto, les facilitemos datos sensibles que les permitan acceder a nuestras cuentas bancarias. Otras veces, simplemente pretenden ganar tiempo entreteniendo al usuario para copiar datos privados con el mismo objetivo.

De los últimos que he recibido quiero destacar los enviados bajo el supuesto patrocinio del famoso locutor Carlos Herrera y el no más famoso multimillonario Elon Musk. En este último caso generan los delincuentes una especie de entrevista en la que el sosias de Elon Musk explica lo fácil y bonito que es ganar dinero, especialmente si pinchas el botón y le mandas 250 dólares que, luego, se convierten en un atosigamiento por parte de expertos estafadores que te convencen para que sigas poniendo más y más dinero incentivándote las enormes ganancias que muestra un programa informático trucado que te hace ganar dinero continuamente. Si se le sigue la corriente, te arruinan.

El caso de los correos electrónicos es más antiguo. Es como el tocomocho, pero en informática. Te manda un correo un supuesto miembro llamado David Teixeira que te comunica que en la rifa internacional realizada por el Club Rotario te han tocado 450.000 dólares y lo único que tienes que hacer es ponerte en contacto con un notario con el que puedes contactar mediante un enlace para que te da instrucciones para recibir el dinero en tu cuenta. En el momento das tu cuenta corriente entran en ella y la limpian. Hay otro más rocambolesco y lo manda un presunto benefactor de la India para que administres cinco millones de dólares en obras de beneficencia ya que te consideran una persona honorable.

Recientemente tres hermanos residentes en Morata de Tajuña han sido asesinados y la policía sospecha que lo han sido por una deuda generada con prestamistas violentos para enviar dinero para lo que se conoce como una estafa amorosa realizada a través de internet.

Los estudiosos de este tipo de estafas consideran que en España hay unos 200.000 afectados. El montante global del botín que consiguen los estafadores se cifra en más de un billón de dólares y se presume que ese dinero está siendo utilizado para financiar operaciones mafiosas. Mientras esto ocurre, los recursos destinados por el Estado a combatir estas estafas son excesivamente escasos y las denuncias se acumulan sin que se localice a los autores.

No quiero finalizar sin recomendarles unas brevas normas que evitarían en gran medida estos delitos: no den datos a nadie que no conozcan, si el remitente del correo no lo conocen no abran el correo y no entren en páginas web sin saber con plena seguridad quién está detrás. En resumen: ante la duda abstención. Y una última propuesta: ¿Por qué el Estado no crea un teléfono de atención para estos casos dado que les engañan, las mayoría de las veces, porque no saben o les confunden?