El corrent ‘Art Nouveau’ europeu va arribar també a terres valencianes en forma de modernisme, especialment en les primeres dècades del segle del XX. Açò va ser possible gràcies a la burgesia local, que disposava d’un destacat poder adquisitiu, i a la qualitat dels nostres arts i oficis, realitzats a mans d’artesans ben qualificats.

En el cas de la Ribera, són moltes les poblacions on trobem la petjada d’aquest original estil a cases promogudes en origen com a habitatges per a particulars, la qual ha sobreviscut al pas del temps, malgrat l’especulació urbanística que anem patint des de la dècada del 1960. Però un dels llocs on va tenir una bona acollida va ser al nucli urbà de Cullera, on s’ha preservat, especialment, gràcies a la protecció dels edificis més rellevants del municipi duta a terme en el seu moment pel consistori.

Modernisme popular

D’una banda, la població compta amb una rellevant representació del modernisme popular a façanes de construccions de reduïdes dimensions, amb planta baixa i un màxim de dos altures. Aquest vessant estilístic de l’Art Nouveau a Cullera, es caracteritza per la presència de relleus de decoracions florals i vegetals i inclús per la presència del seu característic ‘coup de fouet’, acompanyades de motius geomètrics. Aquest és el cas de les cases dels carrers Rei En Jaume I 47 i 48, Ramón y Cajal 12, la Casa Blanquer del carrer del Teatre 16 i la Casa dels Diegos al número 9 de la mateixa via. Així com a ‘Blaucel’, al passeig Dr. Alemany 21, i a la casa cantonera de la plaça de la Sal 7.

Tres obres rellevants

D’altra banda, trobem una reduïda mostra de cases de més gran envergadura, amb alçats amb una composició més elaborada i gran qualitat en els seus acabats. Aquest és el cas, en primer lloc, de les Cases Cerveró del carrer Cervantes 4 i 6 que formen un conjunt. Aquestes destaquen per la seua rica decoració d’elements vegetals, presents al voltant dels buits de façana i al seu ràfec. I també pels seus balcons de formes sinuoses, a la planta primera, i de serralleria de formes bombades, a la segona.

Al mateix carrer, al número 9, s’ubica la Casa de Palomes promoguda el 1909 pel filàntrop Agustín Olivert Arlandis (1855-1927), qui va ser corresponsal de Levante-EMV i la va donar a la ciutat a la seua mort. L’estil ‘Art Nouveau’ de l’edifici està patent als relleus que decoren les portes dels balcons, en els nivells superiors, alguns dels sotabalcons i l’ampit de la façana amb dos baranes escultòriques en cada extrem.

En últim lloc, trobem la casa del carrer València 11, de planta baixa i tres altures, l’obra modernista de més rellevància de la localitat i també una de les més destacades dins del panorama arquitectònic valencià. En aquesta va residir el que fora alcalde de Cullera, entre 1930 i 1931, l’advocat Agustín Bertomeu Crespo (ca. 1896-1970). Aquesta destaca per la seua riquesa ornamental, patent especialment al seu mirador de la planta primera, que és un dels elements que més caracteritzen l’edifici. Aquest té continuïtat en la barana del balcó de la planta segona, on apareixen una sèrie de columnes d’inspiració clàssica i a l’ampit que remata el seu alçat principal ple de relleus escultòrics. En aquesta construcció també resulten rellevants les seues fusteries, especialment les de la planta segona i les seues serralleries, de manera que l’acurada factura dels seus arts i oficis la converteixen en una obra d’art total.

En definitiva, un rellevant patrimoni arquitectònic que es pot localitzar gràcies al catàleg municipal d’edificis protegits, que paga la pena visitar i que esperem que es puga conservar per a sempre.