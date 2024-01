El árbitro del encuentro Ranero-Alzira, de División de Honor grupo 7, ha recogido en el acta graves incidentes a la conclusión del encuentro que ha terminado con victoria para los visitantes por 1-2, con insultos racistas a uno de los auxiliares y una invasión de campo de unos cincuenta aficionados a la conclusión del choque. Además, recoge un incidente con el preparador físico local, Alfonso Ros Fuster.

En el apartado de público, en el acta se refleja que “una vez finalizado el encuentro, aproximadamente 50 aficionados del público entraron al terreno de juego. Varios aficionados del equipo local, identificados por sus atuendos deportivos y por sus ánimos durante el partido, se dirigieron a mi asistente número 2 en los siguientes términos: “Me cago en tus muertos, sois unos hijos de puta, os tenemos que dar 3 hostias bien dadas a cada uno”, “vete a tu país panchito de mierda”. Dichos aficionados tuvieron que ser sujetados por miembros del equipo local. También durante el camino del túnel de vestuarios dos personas no identificadas del club local, a las cuales identifico por sus ánimos durante el encuentro, también entraron en el terreno de juego y se dirigieron al trío arbitral en los siguientes términos: “Sois unos hijos de puta, todo es culpa vuestra”. Pido al delegado de campo su identificación, el cual me comunica que no sabe de quién se trata”.

Expulsión del preparador físico

Por otro lado, en el capítulo de expulsiones, “el técnico Ros Fuster, Alfonso fue expulsado por el siguiente motivo: una vez finalizado el encuentro y de camino al túnel de vestuarios encontrándonos aún en el terreo de juego, por encararse con mi asistente número 1, impactando su frente contra la suya de forma agresiva y dirigiéndose a él en viva voz en los siguientes términos: “Os habéis cargado el partido, sois malísimos, no valéis para nada”. Una vez expulsado mantuvo su actitud, encarándose hacia mi persona, dirigiéndose a mí en los siguientes términos: “Que sepas que no me voy a ir, no me voy a ir de aquí”, negándose a abandonar el terreno de juego y continuar realizando observaciones, teniendo que ser sujetado por miembros del equipo local”.

También fue expulsado cuando ya había concluido el jugador del Ranero Todor Nikolay Tsutsumanov Martínez por, según el acta, “camino del túnel del vestuarios, encontrándonos aún en el terreno de juego, por empujar con uso de fuerza excesiva a mi asistente número 2, encarándose con él y teniendo que ser sujetado por miembros del equipo local”.

El trío arbitral del encuentro estuvo compuesto por Pavio Ivaskiv Olynyk, Rubén Abellán Soto y José Belando Muñoz.