«El silencio administrativo es una forma de maltrato psicológico». La frase corresponde a Alberto Calvet, un vecino de Massalavés que residió diez años en Hong Kong y que ha chocado con un muro burocrático al tratar de regularizar la situación en España de su esposa Rosanne, con la que se casó en 2017 y tuvo una hija dos años después, tras tomar la decisión de regresar a València para «explorar nuevas oportunidades» cerca de su familia.

Este mes de febrero se cumple un año de aquel traslado y Rosanne sigue sin la documentación necesaria para poder trabajar o simplemente sacarse el carné de conducir. «La falta de respuesta de la Administración genera una serie de emociones negativas como la incertidumbre, la ansiedad, la frustración y la indefensión», incide Calvet, que reivindica que la Administración debería respetar los plazos, dar respuesta en los tres meses estipulados y mostrar una mayor diligencia al revisar la documentación que se exige al entender que deficiencias que se podrían solventar en unos días derivan en meses de espera. En su caso, la respuesta llegó casi nueve meses después y, además, fue denegatoria, lo que le ha obligado a iniciar otro proceso ante el departamento de Extranjería de la subdelegación del Gobierno.

«Sin un NIE no puede ni sacarse el carné de conducir y no tiene ninguna posibilidad de trabajar»

Calvet asegura que registró en el Consulado de España en Hong Kong tanto su matrimonio como el nacimiento de su hija y obtuvo «un libro de familia español».

Actor e influencer

La pesadilla comenzó cuando, al regresar a Massalavés en febrero de 2023 tras una etapa de diez años en Hong Kong, donde trabajó como actor, influencer y community manager, inició el proceso para solicitar la tarjeta de residencia de Rosanne como familiar de ciudadano de la Unión Europea, «que no fue sencillo». «Presentamos toda la documentación requerida pero, lamentablemente, la Administración no respondió a nuestra solicitud en el plazo establecido de tres meses. Este silencio administrativo se convirtió en un obstáculo para la integración de Rosanne en España», señala este vecino de Massalavés, mientras detalla que, sin un Número de Identidad de Extranjero (NIE), no ha podido sacarse el carné de conducir «ni ha tenido ninguna posibilidad de trabajar».

Alberto Calvet señala que su mujer dejó un trabajo como gestora de proyectos de TI en un banco suizo en Hong Kong y que esta incertidumbre sobre su futuro le genera ansiedad. Ella misma no duda en calificar esta situación como «una tortura psicológica».

Resolución denegatoria nueve meses después

La familia recibió en noviembre una resolución que denegaba la tarjeta de residencia, según explica Calvet, argumentando que él carecía de empleo o que el saldo declarado en la cuenta del banco (10.500 euros) no garantizaba tener cubiertos los gastos de subsistencia, entre otros motivos, como el carecer de un seguro médico «porque por un recibo habían invalidado nuestra póliza».

Calvet señala que les aconsejaron no impugnar esta resolución e iniciar un nuevo proceso de arraigo familiar para regularizar la situación de Rosanne, lo que le obligó a regresar a Hong Kong para solicitar un certificado que demuestre que carece de antecedentes penales, «lo que nos separó durante casi dos meses y generó estrés en nuestra niña de cuatro años al no poder ver a su madre, además de todos los gastos asociados al viaje», apostilla.

Este vecino de Massalavés reconoce estar «acojonado» por el tiempo que se pueda prolongar este nuevo proceso en la oficina de Extranjería de València. «Nos hemos puesto como límite este verano para solucionar esta situación, en caso contrario, Rosanne considerará volver a Hong Kong para continuar con su carrera profesional y yo también», comenta.