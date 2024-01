Hui volem posar la nostra mirada en un dels monuments més singulars de la ciutat d'Alzira: la muralla islàmica, construïda entre els segles IX i XI, segons el catàleg del PGOU de l'any 2002. El 30 de juliol de 2004 la muralla islàmica d'Alzira fou declarada bé d'interés cultural (BIC) en la categoria de conjunt històric (l'expedient s'inicia l'any 1977) i són molts els historiadors, arquitectes i cronistes que li han dedicat hores d'estudi per tal d'entendre i no oblidar el nostre passat donant-li valor al nostre patrimoni històric.

I nosaltres ens preguntem com és possible que un monument tan singular, un dels pocs d'aquest tipus a la Comunitat Valenciana, no estiga més valorat per la ciutadania?

La part de la muralla de la plaça del Mercat té grafitis en la tàpia i en una de les seues torres. Quan arriben les falles adolescents i xiquets fan esclatar els seus masclets en els intersticis de la mateixa edificació fent saltar pels aires part dels seus materials, el fossat de la muralla es converteix els caps de setmana en un camp de futbol on xiquets i no tant xiquets llancen les balonades allà on caiguen destrossant el que convinga i... bé, no volem entrar en qüestions més escatològiques, que podríem.

I també ens preguntem per què l'equip de govern actual, al que li hem fet arribar aquests fets a través de la senyora Alòs (regidora de Participació Ciutadana entre altres competències) no ha adoptat encara cap mesura per previndre aquestes malifetes, ni ha contestat els suggeriments que li férem, en una reunió presencial a primers de novembre de l'any passat, per evitar-les.

Amenaces antròpiques

No sols és fonamental protegir el patrimoni dels riscos naturals (inundacions o terratrémols) és probablement més important, protegir-lo de les amenaces antròpiques (les produïdes per l'activitat humana), perquè evitar-les sí que és a les nostres mans.

El problema no és d'ara, la desafecció al monument és considerable. Segons les enquestes a la població en el pla de participació pública del Pla especial de protecció de la Vila d’Alzira, sols el 28,57% dels enquestats pensava que el valor paisatgístic de la cinta muraria era alt, i el 71,43% opinava que era baix o molt baix.

Com diu una experta “[...] la contribución mayor del buen mantenimiento de la muralla se obtiene con la participación ciudadana. [...] si un elemento de la ciudad se convierte en símbolo para los ciudadanos, este será respetado y su colaboración será esencial para que se prolongue su vida activa. Para obtener este objetivo son esenciales unas campañas de sensibilización y educación sobre la muralla de Alcira”. (Cianci 2022)

Aquest 2024 es compleixen 20 anys de la declaració de BIC, i 50 anys de la redacció del primer projecte de rehabilitació del tram del Parc de l’Aràbia Saudí (projecte custodiat a l'Instituto de Patrimonio Cultural de España). Seria realment interessant, més aviat fonamental, que des de l'àrea de Patrimoni de l'Ajuntament d'Alzira s'adoptaren mesures urgents per protegir la muralla, s'organitzara una exposició de tots els projectes i excavacions que s'han dut a terme i s'encoratjara la ciutadania a estimar el seu patrimoni per evitar la seua vulnerabilitat social.

Més pedagogia i, si cal, més vigilància.

Ànim, respectem el nostre patrimoni, tinguem cura d'ell i que els responsables del govern d'Alzira no escatimen esforços de tota mena en el seu manteniment.

Signen també l'escrit: Cèlia Císcar i Maria Jesús Sánchez