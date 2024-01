El grupo popular en el Ayuntamiento de Cullera ha acusado al alcalde, Jordi Mayor (PSOE), de discriminar a los concejales del PP al no compartir invitaciones que diferentes entidades han remitido al ayuntamiento para que la corporación municipal participe en sus actos a pesar, señala, «de que también los miembros de la oposición han sido elegidos por los vecinos y ejercen la representación del pueblo».

El PP se remonta a la actuación de la Murga El Burro, el pasado 24 de diciembre, para reforzar su crítica ya que, señala, a pesar de que los cinco concejales habían confirmado su asistencia, «nos encontramos con que no teníamos sitio reservado como miembros de la corporación» mientras que, en el posterior desfile, «parece que solo el Sr. Mayor quería desfilar junto a su grupo de concejales». «Una vez más tuvo un carácter autoritario, egoísta y manipulador», señalan el PP en un comunicado.

No es un hecho aislado

Con todo, exponen que no se trata de algo aislado, por lo que la portavoz popular, Gema Part, aprovechó el último pleno para pedir explicaciones de por qué cuando una asociación de Cullera invita a la corporación municipal a un acto «solo se transmite la información al grupo socialista y se deja sin ir a los actos al resto de grupos municipales». «Desconocemos cuál es el motivo por el que el Sr. Mayor no quiere que vayamos a ciertos actos cuando las asociaciones invitan a toda la corporación y son las propias asociaciones las que después nos preguntan por qué no hemos asistido», esgrimen los populares.