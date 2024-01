El concejal de Cultura de Montserrat, Juan José Rández, que formaba parte de la lista electoral de Vox, ha justificado la censura aplicada a las revistas Saó y Camacuc, que han dejado de estar disponibles para los lectores en la Biblioteca Municipal, en la necesidad de «defender el valenciano frente a la catalanización de los imaginarios países catalanes». Rández atribuyó la medida a la voluntad de preservar a los menores al tratarse Camacuc de una publicación infantil: «Los niños de Valencia no tienen porqué estar adoctrinados por los Países Catalanes», proclama el edil en un vídeo difundido a través de las redes sociales.

La decisión del nuevo gobierno de Montserrat, surgido de una moción de censura mediante la que el PP, Vox y el grupo independiente Aigua lograron arrebatarle la alcaldía al socialista Josep Maria Mas, que gestionaba el consistorio junto a los ediles de Compromís, levantó una gran polémica e indignación entre partidos y colectivos de izquierdas que se plasmó en una concentración de protesta llevada a cabo en la Plaça de l’Església.

Cuestión de prioridad

Un veto similar a esas y otras publicaciones se ha llevado a cabo en otros municipios en los que Vox forma parte del ejecutivo local. El alcalde de Montserrat, Sergio Vilar, sostiene que no puede calificarse como censura la decisión del ayuntamiento. «Nosotros no censuramos a nadie, simplemente, hemos decidido que entre nuestras prioridades no están las suscripciones a revistas o periódicos. Hemos optado por no renovar las que tenía el ayuntamiento», precisó nada más difundirse la cancelación de las suscripción de ambas revistas.

Juan José Rández admite que, antes de dar de baja la suscripción de ambas revistas, analizó su contenido. Respecto a Saó, de clara tendencia cristiana, recriminó que forme parte de la Asociación de Publicaciones y Periódicos en catalán. No es valenciano, como algunos dicen, es catalán puro y duro», sentencia. Y respecto a Camacuc, deplora que publicara un anuncio en el que señalaba: «Somos más fuertes que la censura. Defendamos el catalán frente a las garras de la extrema derecha».