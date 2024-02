Ens Uneix busca independientes en la Ribera para una alianza electoral

El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, ha cosechado en los últimos meses mucho rédito político. No sólo ha sido capaz de salir indemne del pleito que le obligó a renunciar a la presidencia de la Diputación sino que ha revalidado por cuarta vez su mayoría absoluta en la capital de la Vall d’Albaida y ha conseguido que su voto fuera decisivo para decidir quién iba a dirigir la corporación provincial y se aseguró al negociarlo la vicepresidencia que ahora ostenta Natàlia Enguix. Y ahora busca ampliar fronteras para afianzar su apuesta por el municipalismo. Su objetivo es formar una coalición electoral que le permita tener presencia en las tres diputaciones valencianas y algunos alcaldes y concejales independientes de la Ribera están en su punto de mira.

La exhibición de fuerza que transmitió el miércoles al reunir a un centenar de cargos públicos de partidos independientes locales es el punto de partida de un ambicioso proyecto que ya ha entusiasmado a un buen puñado de alcaldes y concejales de la comarca que vivían huérfanos de padrinos políticos provinciales y autonómicos. Rodríguez quiere prestarles ese paraguas al que agarrarse. La mayoría de ellos necesita un salvoconducto para abrir con mayor facilidad las puertas de la diputación y la Generalitat y Ens Uneix está dispuesto a convertirse en su maestro de ceremonias.

Interés en buscar refugio

El objetivo de Ens Uneix es formar una gran coalición municipalista que permita ampliar su campo de acción. El alcalde de Nules, David García es su gran socio en una operación que despierta interés en los grupos independientes de la Ribera: Ciutadans per Alberic, UCIN, Sueca per Davant, Units (una marca muy asentada en Carcaixent y Benicull), Partit Independent per Turís, L’Alternativa del Perelló, y Socialistes d’Alginet.

Los alcaldes de Alberic, Turís, El Perelló y Benicull; el líder alzireño de UCIN, Enrique Montalvá, y el cabecilla de SxD, Julián Sáez, todos ellos con responsabilidades de gobierno, arroparon el miércoles a Rodríguez, y se mostraron dispuestos a unir fuerzas para ganar músculo, aunque algunos de ellos reconocen en privado dudas respecto al alcance de la coalición electoral. «Toda cooperación que engrandezca el municipalismo y prime la gestión por encima de las ideologías es muy recomendable, pero hay que valorar el alcance de renunciar a nuestras siglas», terció ayer Toño Carrratalá. Montalvá también se declaró partidario de sumar, aunque sin perder autonomía y prefería hablar de confederación para que ningún colectivo pierda su esencia.

«No queremos que nadie pierda sus raíces y sus siglas»

Uno de los ideólogos de la coalición municipalista que promueve Ens Uneix, Ricard Gallego, aseguró ayer que ningún partido independiente deberá renunciar a sus siglas y a sus raíces. «Se trata más bien de sentirnos arropados y de unir fuerzas sin imposiciones, dogmatismos ni sectarismos, no vamos a marcar jerarquías, sino a atender a la gente, a arroparla para ser más eficientes en la gestión, porque eso es lo más importante. La patria de cada uno es su pueblo», sentenció.