No es una carambola del destino, sino el resultado de muchos años de trabajo y sacrificio. El suecano Raül Cuenca puede presumir de haber sumado ya cuarenta títulos nacionales de billar, el último de ellos el pasado mes de enero en Tarragona. En su palmarés también caben dos entorchados continentales. Precisamente, es la próxima cita europea la que centra toda su atención. Será en Cervera, entre abril y mayo, cuando tenga que defender su reinado en la modalidad a la banda mientras intentará subirse al podio en alguna de las otras dos variedades que domina: al cuadro 47/2 y 71/2.

Cuenca es uno de los mejores jugadores de billar del país, por trayectoria y por rendimiento actual. Lidera la clasificación nacional en juegos de series y se encuentra entre los doscientos mejores del planeta (el último ranking mundial le sitúa en el puesto número 186).

Situarse en la élite de cualquier deporte no está al alcance de todo el mundo. Aunque tiene un valor añadido si, para lograrlo, uno compagina los entrenamientos y competiciones de máximo nivel con un empleo y el cuidado de su familia. Además de ser un destacado jugador de billar, Cuenca es enfermero en el Hospital General Universitario de Elda. A pesar de que debe conducir 120 kilómetros para ir y otros tantos para volver, allí ha encontrado el entorno adecuado para desarrollar su gran pasión. «La dirección me ha apoyado en todo momento, se ha amoldado a mis circunstancias siempre que ha sido posible y mis compañeros también, siempre hay formas de cuadrar las jornadas para que yo pueda acudir a los campeonatos», expone el deportista suecano.

Sacrificio

Su familia, mujer y dos hijos, le animan, allá donde va y a su lado cuando es posible. Aunque el propio Cuenca reconoce que le gustaría disfrutar de más momentos junto a ellos. «Soy consciente de que sacrifico muchas cosas, momentos en los que me gustaría estar a su lado, por hacer lo que hago. Ojalá poder ser profesional solo del billar, sería todo mucho más fácil», comenta al respecto, para añadir a continuación: «A menudo me pregunto qué nivel podría alcanzar si pudiera dedicarme solo al deporte o si merece la pena este sacrificio, pero el billar me ha dado experiencias que lo recompensan. La sensación de ganar el Europeo, con mi familia viéndome, es impagable».

Una sensación que espera repetir en cuestión de meses, cuando compita en tierras catalanas en sus tres modalidades preferidas por el campeonato de Europa. «Ojalá poder repetir el título de billar a la banda y, al menos, tocar metal en al cuadro 47/2 y 71/2», concluye el suecano.

Práctica desde los 10 años en un entorno propicio

Raül Cuenca comenzó en el billar como cualquier otro, por afición. Se acercó a este deporte con diez años y, con el tiempo, le interesó la práctica competitiva. Creció de la mano de Marcos Carpio, que fundó la escuela de Sueca. Se creó, entonces, en caldo de cultivo que propició la estructuración de un club que se ha convertido en uno de los más destacados a nivel nacional. «Tenemos un club con gente muy joven y, gracias también al apoyo del ayuntamiento, contamos con unas instalaciones que se encuentran entre las mejores del país. Contamos con un entorno muy bueno que nos ha permitido ganar títulos nacionales y medallas europeas», comenta Cuenca sobre el club de Sueca.