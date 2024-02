El Ayuntamiento de Fortaleny invertirá cerca de 70.000 euros en una primera fase de las obras de refuerzo estructural de la Casa de la Cultura, que permanece cerrada desde hace prácticamente dos años tras detectar fisuras en unas vigas durante la última reforma impulsada en estas instalaciones que acogen la biblioteca municipal y un salón multiusos.

Las obras proyectadas cuentan con un plazo de ejecución de tres meses -al que hay que añadir la fase de licitación que arranca ahora una vez la corporación ha aprobado las condiciones que regirán el concurso- por lo que, según explica el concejal de Obras Públicas, Pau Bou, la biblioteca se podría reabrir el próximo verano si no surgen imprevistos. Esta primera fase se centrará en reforzar los forjados superiores.

Detección de fisuras

Estos problemas estructurales se detectaron a principios de 2022, cuando se ultimaban los detalles de una remodelación llevada a cabo en la biblioteca. Según detalla Bou, al retirar un tramo de falso techo para proceder a su sustitución se observaron grietas en una parte de las vigas y saltaron las alarmas.

La obra se completó, pero la biblioteca no se llegó a abrir al público para evitar cargas adicionales en la estructura y la Casa de la Cultura ha permanecido cerrada desde entonces por precaución mientras se valoraba el alcance del problema y se buscaba una solución.

Dos informes técnicos

El edil explica que el Ayuntamiento de Fortaleny solicitó un primer informe a un ingeniero sobre el estado de la estructura, que confirmó que una parte había cedido y, a su vez, planteó la actuación que se debía realizar para reforzarla.

El gobierno municipal solicitó una segunda opinión técnica para asegurarse de que la reparación que se realizaba era la más adecuada. Según indica Bou, este segundo técnico ofreció el mismo diagnóstico y planteó una solución similar.

Deficiencia desde 1985

«El problema no es grave y los técnicos nos dicen que muy posiblemente la estructura cedió en el momento de la construcción, en el año 1985, y esas fisuras han pasado inadvertidas porque no han aparecido grietas en los tabiques», comenta Bou, arquitecto técnico de formación. «Han pasado prácticamente treinta años y no ha sucedido nada, todos intuimos que no es tan grave, pero al tratarse de un edificio público es más peligroso y hay que tener más precaución. La prudencia impone esta reparación», incide el edil.

La Casa de la Cultura de Fortaleny se encuentra en un edificio de tres plantas. El Hogar del Jubilado ocupa la planta baja, en la primera se ubica un salón de actos y la biblioteca se encuentra en la segunda. El edil señala que el bar de los jubilados no se ha visto afectado «y seguirá abierto».

«El problema no es grave y puede que esté desde la construcción en 1985, pero es un local público y hay que ser precavidos» Pau Bou - Concejal de Obras Públicas

La primera intervención que el ayuntamiento ha puesto en marcha permitirá volver a abrir la bibliotecta municipal, mientras que en una segunda fase se reforzará la estructura del primer piso para que se pueda volver a utilizar el salón de actos. El presupuesto estimado de esa segunda intervención es de 40.000 euros.

«No es una gran obra, pero resulta incómoda porque se viene de completar la anterior. Pero es una obra limpia porque se trata de un refuerzo atornillado que respetará bastante los acabados que hay», incide Pau Bou.

El alcalde de Fortaleny, Toni Sellés, incide en que aparentemente no se trata de un problema grave, aunque es necesario repararlo con el objetivo de que las instalaciones de la Casa de la Cultura puedan reabrirse al público cuanto antes. «Hace una semana estuvieron los albañiles haciendo unas catas, se tienen que reforzar los apoyos de las vigas en los pilares», expone el munícipe.