El TSJ ratifica el transfuguismo de Juan Albert en Carcaixent y deberá devolver el sueldo

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha desestimado el recurso planteado contra la sentencia que obligaba al concejal de Ciudadanos Juan Albert a devolver las retribuciones percibidas durante el año que formó parte del ejecutivo local, entre 2019 y 2020, al considerar que se trataba de caso de transfuguismo. El fallo del TSJ, con el que concluye el procedimiento judicial, confirma la condena inicial y fuerza al edil más camaleónico y polémico de la historia reciente carcaixentina a retornar más de 37.000 euros.

Albert, más conocido como «Juanito alcalde» por el lema utilizado en una de las muchas campañas electorales en las que participó como representante de UV, PSICV, PSD, Gent de Carcaixent y Ciudadanos, se había convertido en la «bisagra» más codiciada de la política local. Utilizó su voto para consolidar las mayorías tanto de la derecha como de la izquierda y se integró sin reparos en gobiernos capitaneados por el PP y por Compromís, aunque su última pirueta le va a salir cara.

En las elecciones de 2019 compareció en las urnas como segundo candidato de Ciudadanos y, apenas unos días después de recoger el acta de concejal se sumó al pacto suscrito por nacionalistas y socialistas para blindar la mayoría de la izquierda sin respetar las directrices que le marcaba el partido centrista en el que había recalado. Fue expulsado por ello pero apenas le importó. Y se fue al grupo mixto como segundo teniente de alcalde, concejal de Servicios Públicos y responsable de la empresa municipal Procarsa.

Demanda judicial

El PP y Units reaccionaron con la presentación de una demanda en los tribunales al considerar que Juan Albert se había beneficiado de su condición de tránsfuga al serle asignada una retribución de 37.778 euros anuales. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 9 de València les dio la razón y anuló los decretos de Alcaldía que otorgaban poder y sueldo a Albert. La sentencia rechazó los razonamientos del ejecutivo local, que sostenía que el fichaje de Albert no representaba «ninguna situación de compra de votos ni alteración del resultado de las elecciones», y proclamó que un concejal no adscrito «no puede tener derechos económicos y políticos superiores a los que le habrían correspondido si se hubiera quedado en el grupo al que pertenecía».

Se «benefició» como tránsfuga

El magistrado concluyó que, ya que sus entonces compañeros de Ciudadanos no tuvieron acceso a unas condiciones económicas equivalentes, no cabía dudar de que el demandado «se benefició de esta situación, que es contraria a la norma». El afectado apeló ese fallo a mediados de 2022 y ahora el TSJ ha ratificado la condena sin tener en consideración los argumentos esgrimidos por los letrados defensores. La actual alcaldesa de Carcaixent, Carolina Almiñana, dará cuenta hoy de la sentencia, declarará la nulidad de los acuerdos municipales que nombraron a Albert segundo teniente de alcalde y exigirá la devolución del sueldo cobrado indebidamente.