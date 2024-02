La alzireña Alicia Chaveli se adjudica el ultratrail de l’Alcoià i el Comtat

La deportista de Alzira Alicia Chaveli ha ganado la Ultra Mediterrània Terres de Trail que recorría 100 millas (166 km) por las montañas de l’Alcoià y el Comtat, con salida y meta en la capital peladillera. La ribereña estuvo cerca de lograr su objetivo de recorrerlos en 31 h. «Al final fueron 31h 40’, pero estoy contenta porque mi anterior marca era de 34 horas», reconoció.

Chaveli partió desde Alcoi a las 14 h. del viernes por lo que en este horario hibernal tenía que correr trece horas sin sol, desde las 7 de la tarde hasta las 8 de la mañana. «Es una prueba muy bonita que atraviesa 16 poblaciones de las dos comarcas y por suerte no hizo el frío que sería habitual por estas fechas», explica la atleta. La ribereña ascendió cumbres como el Benicadell o el Moncabrer en una prueba que tenía 8.000 metros de desnivel positivo.

«Lo más importante era correr sin la carga mental del tiempo que quería conseguir», añadió Chaveli, que empezó a correr con pulsaciones altas. «Lo que me obliga a consumir más gramos de carbohidratos para no tener una pájara, pero con el paso de la carrera, fueron bajando», prosiguió. Por si la distancia y el desnivel no fuera suficiente, se encontró otro contratiempo. «Me vino el período después de año y medio, desde que me puse a las órdenes de mi entrenador. Afortunadamente, soporté el dolor», aseguró.

Distracción

Otro percance que tuvo fue que se le acabó la batería del GPS de la organización, «con lo que me estaban llamando al teléfono varias veces, lo cual distrae». De los 55 corredores inscritos solo completaron el recorrido 27, siendo Alicia y Laura Irina Sánchez las únicas féminas que completaron los 166 km.

Su próximo objetivo es disputar por decimotercera vez la CSP, el Trail Castelló-Penyagolosa de 106 km y 5.600 metros positivos de desnivel en abril. «Esa prueba es mi casa. He corrido todas las ediciones y me hace la misma ilusión que el primer día», concluyó.