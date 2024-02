La vicepresidenta primera de la Diputació de València, Natàlia Enguix, iniciará a finales de febrero una ruta por las comarcas para presentar el Pla Obert d’Inversions en el ámbito local y resolver las dudas que puedan tener los alcaldes y alcaldesas. “Cada ayuntamiento ya conoce la cantidad de la que va a disponer en los próximos cuatro años para planificarse, y ahora es momento de que resolvamos cualquier cuestión técnica del procedimiento y los plazos para que los proyectos se presenten y se pongan en marcha”, ha explicado la titular de Cooperación Municipal.

Acompañada por personal del servicio de Cooperación, Natàlia Enguix iniciará su recorrido comarcal el lunes 26 de febrero en Bétera, donde están convocados los ayuntamientos del Camp de Túria, el Camp de Morvedre y L’Horta Nord. El miércoles 6 de marzo, Carcaixent será el punto de encuentro para los alcaldes y alcaldesas de La Ribera Alta, La Ribera Baixa, L’Horta Sud y el Valle de Ayora-Cofrentes.

Agilizar los procesos

El objetivo de estas visitas comarcales es “facilitar el procedimiento de presentación y puesta en marcha de los proyectos a los municipios, con el único fin de agilizar los procesos y ayudarles a que las subvenciones se traduzcan en obras acabadas y mejoras reales para las personas que habitan esos pueblos”. Lo señala Natàlia Enguix, quien defiende este programa cuatrienal que ofrece “más flexibilidad a los ayuntamientos para planificar, decidir en qué invierten la asignación y no tener presiones ni problemas con los plazos, sin tener que renunciar a las ayudas”.

El Pla Obert es el mayor programa inversor de la historia de la Diputació de València, con 340 millones de euros para los municipios de las 15 comarcas y otros 10 millones para las mancomunidades. No obstante, “no queremos quedarnos solo con el esfuerzo inversor, sino incrementar de forma considerable un nivel de ejecución que en el último plan del anterior equipo de gobierno no alcanza el 10%, con alrededor de 100 millones de euros sin ejecutar”, asegura Enguix, quien recuerda que el Plan de Inversiones 2022-23 “lo hemos prorrogado para que los municipios puedan acabar obras y no tengan que renunciar a las ayudas”.

El Pla Obert d’Inversions se aprobó en el pleno de la Diputación del 30 de enero, seis meses antes que el anterior programa inversor, lo que facilita la planificación y se anticipa a los problemas con los plazos de ejecución de anteriores planes. Desde ese momento, los ayuntamientos pueden presentar los proyectos que deseen, que serán aprobados en tres convocatorias anuales, con incentivos para actuaciones relacionadas con el ciclo del agua, las zonas verdes y las instalaciones deportivas, así como los proyectos innovadores que transformen los pueblos y ciudades.

Estos encuentros comarcales para presentar el Pla Obert y profundizar en los detalles del programa se enmarcan en la hoja de ruta del gobierno provincial que dirige Vicent Mompó, que pretende “acercar la Diputación tanto a los ayuntamientos y su personal como a la ciudadanía, ofreciendo servicios de proximidad”, concluye la vicepresidenta Enguix.