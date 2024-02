El CB Sueca muestra su fragilidad ante el Paterna (78-99)

El CB Sueca Vidriola Inmobles volvió a perder, esta vez a casa ante el Nou Bàsquet Paterna, en un partido que no fue capaz de controlar y en el que se vio superado desde el inicuo por un equipo que se mostró más efectivo y más regular.

El primer cuarto empezó con un juego dinámico por parte de los dos conjuntos, con buenas defensas y poco acierto en ataque. Sin embargo, la igualdad en el marcador se rompió cuando el equipo visitante subió la intensidad y provocó errores, con varias pérdidas de balones, en el equipo suecano, que no era capaz de anotar con facilitar y no podía parar el juego en ataque del Paterna (4-11). Los cambios continuos en el banquillo de los ribereños no fueron suficientes para recortar las diferencias al marcador y, de ese modo, se llegó al final del cuarto con el resultado de 12-20.

Más acierto en ataque

En el segundo, los intentos de frenar el juego rápido en transición del equipo visitante dieron su fruto con una mayor intensidad en defensa y más acierto en ataque. Con todo, no servían para remontar el partido (19-26). Después de un tiempo muerto del entrenador del Paterna, los suyos volvieron a controlar el ritmo del encuentro y con un parcial de 0-12 dieron por acabada la reacción de los de Cristian Crudeli, que acabaron perdiendo por 19 puntos al descanso: 23-42.

El tercer cuarto fue el mejor de los suecanos, muy acertados en ataque, con unos inspirados Vicent Vercher, máximo anotar del encuentro con 21 puntos, Roberto Malpede y Carlos Hortelano. Pero los de Paterna tampoco bajaban su intensidad y acierto en ataque (35-55). Las diferencias en el marcador se mantenían en un rango casi insalvable para el equipo suecano, que perdía a finales del cuarto por 17 puntos: 50-67.

El último cuarto estuvo controlado por el equipo visitante, con un gran porcentaje de los dos equipos en sus lanzamientos y una menor intensidad defensiva. Así lo demuestra el parcial de 28-32 en este cuarto, mediante el que se llegaba al 78-99 definitivo.