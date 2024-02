La dimisión de la presidenta de la falla Plaça del Forn de Alzira cuando falta poco más de un mes para las fiestas ha generado una situación insólita en esta veterana comisión con 80 años de historia, que ha convocado una asamblea extraordinaria para elegir el próximo 23 de febrero a un nuevo presidente. La renuncia de Inmaculada Pellicer cierra unas semanas convulsas en las que asegura haber sufrido incluso un intento de agresión por parte de un integrante de la comisión, «al que nadie da importancia».

Pellicer había anunciado su dimisión el pasado 2 de febrero en una carta dirigida a la secretaria de la falla al considerar que no se estaba valorando su trabajo ni se le respetaba como presidenta, aunque fue su intervención días después en una mesa redonda que pretendía analizar el papel de la mujer en las fallas de Alzira la que, al airear la crisis interna, evidenció que no había marcha atrás. La renuncia se hizo efectiva en la reunión del viernes pasado y la comisión ha puesto en marcha el proceso de sustitución.

Los críticos replican que los problemas que haya podido tener «no tienen nada que ver con que sea mujer»

La crisis interna se airea

Inma Pellicer se refirió a la falla Plaça del Forn como una comisión «muy tradicional» en la que , según dijo, «la mujer entra, pero poco», lo que sus críticos han interpretado como una acusación de machismo. De hecho, el expresidente de la falla y actual delegado de monumento y del «llibret», Jorge Gimeno, intervino en esa tertulia para rebatir las alusiones de Pellicer y recordar que El Forn fue la primera comisión de Alzira que dio «voz y voto» a las mujeres, que cuenta con un cargo con más de cuarenta años de historia como es el de «cassolera» con el que cada año rinde homenaje a una mujer o que hace tres años editó un libro dedicado a reivindicar el papel de las mujeres. «Únicamente quise aclarar que los problemas internos que haya podido tener no tienen nada que ver con que sea mujer», señala Gimeno en declaraciones a Levante-EMV.

«No dije ni digo que sea machista, la mayoría de personas no, pero un grupo importante, si no machista, considera que la cabeza visible de la falla debe ser un hombre», rebate Inma Pellicer, mientras recuerda que ya al principio del ejercicio se tuvo que repetir en tres ocasiones la votación que la confirmaba como primera presidenta de la comisión «porque no querían que estuviera allí».

Problemas previos

Con todo, asume que su carácter y los conflictos que ha tenido en el pasado en el seno de la comisión -«siempre digo las cosas, no me puedo callar, y muchas a veces no han gustado», señala- pueden estar en el origen de esa resistencia. «Igual se presenta esa mujer y no pasa nada», apostilla.

Según detalla, las primeras semanas como presidenta de la falla fueron difíciles, con repetidos mensajes al teléfono «pidiéndome que dimitiera y amenazando con que me lo iban a hacer pasar mal y que por mi culpa la falla no funcionaría». «Con mi carácter, esta situación me daba más ganas de seguir», asegura.

Los mensajes cesaron y pese a que, según expone, algunos miembros de la directiva se han desentendido a lo largo del ejercicio, la situación parecía haberse estabilizado hasta que llegó la presentación a finales de enero. Pellicer asegura que se ha sentido boicoteada por dos miembros de la directiva que han tomado decisiones sin consultar pese al impacto económico en las maltrechas arcas de la falla y que forzó una reunión del área económica para tratar de hacer balance. En ese contexto enmarca el intento de agresión. «Lo tuvieron que coger», señala. Pellicer no asistió días después a la presentación del «llibret». «Los que me decían que primero era mi salud, me tiran en cara que no asistiera». Pellicer permanecerá en la falla hasta el 19 de marzo y, tras la «cremà», causará baja.