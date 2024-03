La JLF de Cullera alega que sólo cumple la ley y la falla Raval denuncia indefensión

La comisión de Cultura de la Junta Local Fallera de Cullera ha justificado la descalificación del «llibret» fallero del Raval de San Agustín, que en cambio ha recibido el segundo premio autonómico en el concurso organizado por la Generalitat, en el incumplimiento de las bases del certamen, que según remarca la JLF, fueron «aprobadas por parte de todos los delegados de Cultura de todas las comisiones». El Raval, por su parte, considera «exagerada» la actitud del los responsables del concurso y denuncia «indefensión».

Para evitar «los malentendidos que están produciéndose y afectando a miembros de JLF», la junta ha concretado que la Falla Raval de San Agustín ha sido descalificada por «incumplimiento del apartado tres de las bases, que dice que cada comisión tendrá que imprimir el mismo número de ejemplares en los libros grande e infantil». Además, añade, el 'llibret' grande y el infantil «se deben de entregar al mismo tiempo, algo que no ha sucedido».

La Junta Local Fallera precisa que la falla Raval de San Agustí «ha imprimido 500 ejemplares del llibret grande y 200 del llibret infantil (así lo detalla en los créditos de cada uno de sus llibrets) y este es el motivo de su descalificación». La JLF ha querido «aclarar este tema antes de la entrega de premios en la Gala de la Cultura para conocimiento de todas las comisiones y para evitar así comentarios y falsas opiniones».

Los dos "llibrets" publicados por la falla El Raval este año / Levante-EMV

Sin derecho a la defensa

En cambio, la comisión del Raval sigue considerando que deberían haberse tomado «acciones no tan drásticas que permitiesen al llibret de la comisión participar en el concurso» y que, una vez decidida su descalificación, debieron permitirle presentar alegaciones. «Esa situación ha dejado en indefensión a la falla», subrayan en un comunicado emitido a primera hora de la tarde de ayer. «La JLF, al ser jurídicamente un organismo público de carácter local, tenía que haber notificado el inicio del expediente de descalificación y dar un plazo para que la falla pudiera alegar lo que considerara oportuno. Por el contrario, se adopta la sanción sin cumplir los requisitos legales de transparencia y justicia que son exigibles en un acto de estas características», defiende la comisión.

Respecto al número de ejemplares que han sido editados, la Falla Raval de Sant Agustí, sostiene que cuenta con un censo de 363 falleras y falleros adultos, por lo que imprimió 500 ejemplares del «llibret» mientras que el censo infantil lo concreta en 130 falleras y falleros, por lo que editó un «llibret» infantil adicional, del que «se imprimieron 200 ejemplares, que también superan ampliamente el censo infantil».

"Infligir el castigo más grande"

La falla recuerda igualmente que las bases no mencionan en ningún momento los «llibrets» infantiles. Por ello reprocha a la JLF que aplique esas bases al libreto infantil «de manera restrictiva». Y añade: «Las normas son las que son, pero su aplicación se tiene que hacer con flexibilidad y adecuándola a la realidad de cada caso. La JLF ha optado por ser inflexible e infligir el castigo más grande (la descalificación). Podría haber retirado el libreto infantil del concurso, como propuso la misma falla en la reunión del 26 de febrero, pero ha preferido ser implacable».

Los falleros recuerdan que la JLF erró hace dos años y les impidió ganar mil euros y no la demandó por negligencia

Una contundencia que, según matiza el Raval, «no se aplicó ella misma cuando, hace un par de años, no solicitó el premio del presidente de la Generalitat a la mejor falla de Cullera, como había hecho en ediciones anteriores, y dejó a la falla Raval sin los 1.000 euros del galardón. En aquel momento, la falla no quiso hacer leña del error y no demandó a la JLF por la negligencia», concluyen.