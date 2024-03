La UD Alzira deja escapar de nuevo dos puntos

Dos nuevos puntos se esfumaron del Luis Suñer Picó. Con el 2-2 contra el Andratx, ya van ocho en los últimos cuatro partidos que están impidiendo a la UD Alzira vivir una liga más tranquila de lo que está siendo. La cifra aún es más trágica al ver que se han escapado 19 de los 36 puntos, ya que solo se han ganado tres partidos, consecutivamente al Europa, La Nucia y At. Saguntino y después de empatar a la Penya Deportiva, Formentera, Sant Andreu y Penya Independent además de caer derrotados contra el Lleida.

Marc Garcia decidió alinear a Abraham en el lateral izquierdo “para poder ubicar simultáneamente al gallego, a Mángel (en el lateral derecho), Dylan y Tòfol que están en buen momento”. La ausencia de Solbes por sanción fue suplida por Bono junto a Álvaro Cortés y Robert Costa. Junto a Lado situó a Joaquín, con Tòfol por la derecha y Dylan por la izquierda, ubicando a Palacín y Gio en punta. Busquets, que había vuelto a entrenar, no llegó en suficientes condiciones para ser convocado lo que deseaba el técnico “para darle minutos en la segunda parte”.

El Alzira golpea primero

Al contrario que la semana anterior en Sant Andreu, el Alzira no controló a su rival. Era el Andratx el que llegaba al marco contrario, primero con un tiro desde fuera del área a los cinco minutos. Quince después, tras una pérdida de Joaquín, Castedo chutó escorado y Cortés rechazó a córner con el puño. Garry lo intentó en la siguiente jugada. Sin embargo, fue el Alzira el primero que golpeó y lo hizo por dos veces. Al filo de la media hora, Palacín asistió a Dylan para que marcara por abajo y tres minutos después, Tòfol marcó un golazo desde la media luna también con asistencia de Palacín. Aún así, el equipo andragense siguió buscando el gol y minutos más tarde Lázaro lo intentó con un tiro flojo que Cortés no atajó de primeras. “Debimos haber cerrado el partido”. De hecho, el partido podría haber sido muy diferente si el cabezazo de Robert Costa al travesaño se hubiese convertido en el 3-0.

Corría el minuto tres de la segunda cuando Garry también se encontró con el mismo larguero y el segundo intento consecutivo lo envió fuera. A los once minutos, un pase de la muerte de los baleares fue introducido en propia meta por Lado y definitivamente el Andratx volvía a tener posibilidades de empatar. Del Alzira solo se contabilizó un disparo de Palacín por abajo que detuvo Vicenç. Con un centro, Pere conectó un cabezazo perfecto lejos del alcance de Álvaro Cortés. “Ellos son difíciles porque no paran de golpear porque mentalmente son fuertes. No supimos tener el balón, tal vez por culpa mía por el planteamiento y los cambios y, por otra parte, por los jugadores. No debíamos buscar a Palacín con pases largos y entrar en un partido de ida y vuelta contra un equipo que está muy cómodo así. Teníamos que tener más el balón, no que nos encontrasen espacios a la espalda”, razonó Marc.

Relajación

El Alzira lo intentó, pero los medios no encontraban el pase de gol ni se complicaba la vida a Vicenç. En los últimos cinco minutos, los mallorquines se fueron a por el triunfo. En el 86 Miguel Jaume cerró un córner que Cortés despejó lo que iba a ser un gol olímpico. Castedo probó desde fuera del área con el exterior que se le marchó desviada y Peñafort disparó flojo. A punto de cumplirse el cuarto y último minuto de añadido Castedo remató una contra que no resolvió con un disparo fuera en el mano a mano con Cortés, si bien la jugada estaba anulada por fuera de juego. “Todo fue mal y hasta el punto acaba siendo bueno, pero se nos quedaron malas sensaciones”, resumió el técnico. Otra lectura que realizó el alzireño fue que “el resultado de la semana pasada puede haber pasado factura por jugar bien y perder y, además, el domingo creo que hubo un punto de relajación pensando que el nivel del Andratx era menor al Sant Andreu y se le podía ganar”.

El punto será relativamente bueno si el domingo se le gana a la Penya Independent en Ibiza a las 12.