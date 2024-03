Javier Malla: «La afición nos ayudará a conservar lo que tenemos»

Javier Malla, actual entrenador del Safir Fruits Alginet tras la marcha de Anna Montañana, espera un final de temporada bueno para los suyos. Tras una llegada complicada, con un equipo en transición y con algún que otro engranaje por encajar, el ex técnico del UDEA Algeciras parece haber encontrado la fórmula para construir las sinergias que encaren un final de liga tintado de azul. El Safir Fruits Alginet ganó como visitante en Palma y, tras la conversación con Levante-EMV, también se impuso a l’Hospitalet.

¿Cómo describiría su llegada al club hasta el día de hoy?

Ya llevamos nuestro mes y medio de rodaje y estoy integrado en la dinámica del equipo. El Alginet ha sido un club que me ha abierto totalmente los brazos y que ha trabajado desde el principio para que yo estuviese dirigiendo al primer equipo. Por cada día, que pasa, cada semana y cada entrenamiento estoy mucho más feliz y confiado que en esta recta final de la liga vamos a conseguir grandes cosas.

¿Cómo recibe la oferta del Alginet y cuál fue su primera reacción?

Mi intención a la hora de formar parte de esta familia fue el deseo que vi en la entidad de trabajar con un entrenador del corte de lo que es la casa del Alginet. La mayor parte de mi trayectoria ha sido en el UDEA Algeciras y es una entidad muy similar a esta, por un proyecto basado en el desarrollo de la cantera a partir del cual el equipo pueda entrar en una liga como Leb Plata y llegar a mantenerse en ella. Acceder a Leb Plata es un reto muy costoso, pero una vez se consigue es muy difícil mantenerse. En ese sentido, ambos equipos pelean por lo mismo. Esta es una de las razones por la cual tomé la decisión de dirigir al Safir Fruits Alginet.

Malla, durante un partido del CB Alginet. / Enrique Camarasa

Trayectoria similar en el Algeciras, con un equipo que ascendió a Leb Plata desde EBA y ha conseguido mantenerse en la tercera categoría por 4 años. ¿Cree que el Alginet tiene una garra similar al Algeciras como equipo que pelea por la permanencia y progreso dentro de la categoría?

Lo más importante en la liga Leb Plata es saber a lo que uno juega y cuál es el espacio que ocupa. A base de comprender tus posibilidades, tener ambición es maravilloso para aspirar al progreso. Sin embargo, en el deporte profesional se depende mucho de la inversión. Eso no quita que uno pueda aspirar a todo. Nosotros venimos de estar en un mes de enero muy complicado, en una línea de cambio profunda. Hemos atravesado el camino por el desierto, con 8 derrotas que es muchísimo en la liga, pero hemos tenido que reconstruirnos. Mis formas son diferentes, y cada entrenador tiene un universo de baloncesto en la cabeza. La clave que nos va a servir de aval para terminar muy bien el final de temporada es el fondo de armario que tiene el club. La base de equipo es muy dura, resistente y que ha demostrado con creces que merecen estar en esta categoría.

Desde su llegada se han producido ciertos cambios en la plantilla. ¿Dónde ha tratado de situar el modus operandi de los nuevos fichajes?

Todo el mundo se juega algo. En nuestro caso, desde diciembre hemos hecho un par de cambios con la incorporación de Germán Kasanzi y Rokas Gadiliauskas. Veía una necesidad clara en el juego interior. Rokas nos da la posibilidad de poder ser más agresivos en ataque y mejorar defensivamente. Además, es un gran jugador porque tiene el plus de poder anotar desde la línea de tres midiendo 2,11, por lo que su presencia nos ha abierto el campo. Un ejemplo es el duelo que tuvo contra el interior del Fibwi Palma Milan Suskavsevic. Por otra parte, la incorporación de Germán nos permite que pueda descansar más Miguel Martínez para no sobrecargarlo de minutos.

¿Qué mensaje le daría a la afición?

Puede parecer que la afición no juegue, pero sí lo hace. Es muy importante que apoyen cada fin de semana porque los jugadores quieren ponera siu pueblo lo más arriba posible. El equipo esta bien, estoy seguro que los resultados van a ser buenos. En nuestro caso en esta liga no significa ganar todo, sino tener solvencia, estar vivo en los partidos y tener la dureza mental suficiente para sacarlos adelante. De los 6 partidos tenemos 4 en casa y en nuestro pabellón no podemos ceder. Yo estoy muy contento con mi equipo, porque ahora mismo lo que le echen se lo come. Por eso tengo muchísima confianza en esta recta final.

Viene de ser un experimentado en la categoría de Leb Plata, en la división oeste de la categoría, ¿en que diría que se parecen ambas conferencias?

En ambas conferencias hay dos o tres equipos que se disputan las primeras plazas, luego hay otro bloque de equipos que siempre son solventes y suelen estar por arriba y, por último, está la parte media, donde está todo apretadísimo. Nosotros estamos a un partido de play-off, pero también estamos a dos partidos de los puestos de descenso. La recta final en Leb Plata será, como cada mes de marzo, apasionante.