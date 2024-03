La UD Alzira se acerca peligrosamente al decenso

A la UD Alzira se le sigue complicando la permanencia en 2ª RFEF a cada jornada que pasa. De ser el mejor equipo del tramo de nueve partidos en que no perdió, ahora es el tercer peor de los últimos nueve de los que solo ha ganado un encuentro. Solo un punto separa a los alzireños del play-out que ocupa el Mestalla y del descenso directo (At. Saguntino). Incluso caería a play-out si el Mestalla saca un empate del campo del Europa.

El partido tuvo como protagonista al árbitro, que a los cinco minutos de juego no vio ni falta ni tarjeta en una entrada con la que Nacho Vila vio cómo se le quedaban los tacos de su rival marcados en su tobillo, lo que obligó a realizar el primer cambio. Además, el saque de banda, que era favorable al Alzira, fue servido por la Penya, que aprovechó la superioridad numérica para marcar el 1-0 por medio del sillero Vicent. “Fue para habernos ido del campo”, dijo indignado Marc Garcia al término del encuentro. El Alzira reaccionó, pero no acertó sus ocasiones.

Expulsión

En el descanso, Marc Garcia hizo dos cambios. Sacó a Busquets y Laurel por Tòfol y el ex de la Penya, Sala. El Alzira dominaba y creaba ocasiones de gol y por fin llegó el empate con un tiro de Palacín al palo que Joaquín recogió y embocó. Aún tuvieron los azulgranas dos más que los locales sacaron bajo palos. La jugada polémica se produjo a los veinte minutos, cuando Solbes cedió a Álvaro Cortés y el meta acabó cogiendo el balón, por lo que el colegiado pitó cesión y Jawed marcó el 2-1 definitivo. “Es incomprensible que Álvaro cogiese el balón. El partido estaba controlado y estaba clarísimo que íbamos a ganarlo. Incluso tuvimos ocasiones como la de Lado que falló bajo palos”, comentó Garcia. El portero no lo entendió así y habló groseramente al colegiado camino de vestuarios, por lo que fue expulsado y, como mínimo, no jugará el próximo encuentro. Esto generará un segundo problema, ya que de convocar a Iker García, el juvenil A no podrá contar con su portero titular ante el colista, Miguelturra.

En lo que restó de encuentro, ninguna de las oportunidades se convirtió en gol, lo que obliga a que el próximo sábado, víspera de Fallas, el Alzira deba ganar al Cerdanyola a las 18 h. Los catalanes se han reenganchado a la lucha por la permanencia al vencer al Terrassa.