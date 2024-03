El autor de las 700 pintadas ni paga la indemnización ni borra la simbología nazi

David Pelufo Tormos no tuvo reparos en declararse nazi ante el tribunal que le juzgó y también admitió ser el autor de las primeras cuatrocientas de más de un millar de pintadas que se le atribuyen, todas ellas cargadas de simbología fascista y mensajes de odio. Fue condenado por ello a dos años de cárcel, pero logró esquivar la prisión a cambio de pagar una indemnización de casi 23.000 euros, no volver a delinquir en tres años, realizar nueve meses de trabajos en beneficio de la comunidad y limpiar los grafitis. De los cuatro condicionantes sólo ha cumplido uno. Se ha declarado insolvente y se resiste a borrar las pintadas. La ciudad se ha llenado de octavillas que lamentan que resulte tan barato delinquir durante años.

Seis años de impunidad

Pelufo se dedicó a pintarrajear paredes de propiedades públicas y privadas con mensajes nazis, homófobos y xenófobos. Las esvásticas se cuentan por centenares y durante más de seis años actuó con total impunidad sin atender ninguna advertencia o requerimiento. Es más, llegó a ser sorprendido por la Policía Local con un bote de spray en la mano mientras anotaba en una pared: «catalanistes fora del Regne, traidors»

Llenó la ciudad de esvásticas, puntos de mira amenazantes y símbolos nazis como el número 88, que representa el saludo hitleriano. También abundaban mensajes como «rojos a la cuneta», «acabaréis como en el 36», «Lgtbi=Sida», «moros no», «cerdos comunistas», «Antifa maricón», «Arriba España» o «feminismo=cáncer», según constató la Fiscalía. Pintó tanto sobre edificios como en calles del casco urbano y caminos rurales. Incluso cuando sabía que iba a ser juzgado aparecían nuevos grafitis.

Fue condenado a pagar una multa de 1.890 euros más los daños causados al Ayuntamiento de Carcaixent, cifrados en 14.116 euros por la responsabilidad civil, cantidades a las que había que añadir el coste de la limpieza de los grafitis. La sentencia incluía también por eso la obligación de colaborar con el consistorio para eliminar las pintadas y la necesidad de realizar un curso de igualdad y no discriminación.

Demasiada condescendencia

FACA, el colectivo antifascista que actuó de acusación particular en el juicio junto al ayuntamiento, se siente enojado por la condescendencia con la se ha abordado este caso. El malestar ciudadano queda patente con la distribución durante los última semana de cientos de mensajes escritos que se han distribuido anónimamente por buzones y comercios de la ciudad que denuncian la «pasividad» de las autoridades locales en este asunto.

El comunicado lamenta que, al declararse insolvente, el condenado se librará de pagar la indemnización y reprocha que el ayuntamiento se comprometiera a que las pintadas se borrarían como parte de los trabajos en beneficio de la comunidad asumidos por el condenado, cuando la realidad es muy diferente: «Lleva tres meses paseándose con el camión de la empresa municipal Procarsa buslándose de todos», recrimina el panfleto.

La alcaldesa de Carcaixent, Carolina Almiñana, admitió ayer estar también contrariada por ese asunto. «Comparto con FACA la idea de que manchar los espacios públicos con 700 pintadas de odio no puede salirle gratis a la persona que ha sido condenada a borrarlas, pero obligarle no ha sido fácil hasta ahora porque la alcaldía no tiene capacidad legal para ordenarle a Procarsa que le encargue a David Pelufo esa tarea», alegó ayer.

El condenado da largas

Los trabajos a la comunidad que se efectúan por orden judicial son asumidos directamente por Procarsa desde hace veinte años, según detalla la alcaldesa, que también ha llegado a reunirse con el condenado para recordarle «la obligación legal que tiene de asumir ese trabajo». David Pelufo replica siempre que no dispone de dinero para adquirir la pintura necesaria para borrar los mensajes de odio y da largas. En estas condiciones, la primera autoridad local ya estudia la «manera legal de obligarle a hacerlo».

El condenado tiene otra causa pendiente por 600 pintadas más, lo que podría complicar su futuro judicial si vuelve a delinquir.