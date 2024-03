La primera falla de Sueca compleix 170 anys

Des de quan es planten falles a Sueca? En general, moltes persones desconeixen des de quan es planten falles a la capital de la Ribera Baixa. I no, no anem a parlar de la primera comissió fallera que es va constituir, sinó de la primera falla plantada en la nostra localitat. Cal remuntar-nos molts anys, dècades i, inclòs, segles, per trobar la data exacta. L’autor suecà Josep Bernat i Baldoví (1804-1864) va plantar la primera falla de la localitat en la confluència dels carrers Figuera, Sant Miquel i Mare de Déu en 1854. Per què en aquesta ubicació? Vivia en el carrer Figuera i, a causa de ser un carrer no molt ample, la millor ubicació era prop de sa casa, en aquesta confluència de carrers, evitant així un possible incendi, ja que les construccions d’aquella època tenien estructures de fusta generalment.

Sota el lema I si t’adobes?, l’autor suecà va bolcar tota la sàtira que el va caracteritzar en aquesta falla, creant així la falla rodada o argumental: és el que actualment coneguem com a falla, ja que fins eixe moment les escenes es recolzaven en les façanes de les cases o edificis. Un any després, en 1855, Bernat i Baldoví va portar aquest experiment al cap i casal, escrivint el primer llibret de falla: El conill, Visanteta y Don Facundo-Historia de la Falla de Sen Chusep de la Plaseta del Almudí.

Un Premi Nobel

D’aquesta primera falla plantada en la ciutat sabem ben poc. Fins a l’any 1954. Aquest any se celebra a Sueca el centenari de la primera falla plantada amb tota la pompa i el boato necessari perquè es feren ressò d’aquest esdeveniment: es va crear una Junta Fallera expressament que va organitzar els diferents actes que van tenir lloc entre el 14 i el 19 de març amb l’excepció del dia 17 perquè va ser dimecres de Quaresma. A més a més, es van nomenar fins a set presidents d’honor, entre els quals destaca el Premi Nobel de Literatura Jacinto Benavente, el suecà Nicolau Primitiu Gómez Serrano i el Baró de Càrcer i de Llaurí i el Comte Trénor -aquests dos últims procuradors en les Corts-; completats per l’aleshores president de l’Ateneu Mercantil i altre procurador en les Corts. Per a l’ocasió, les màximes representants foren la xiqueta Isabel Rodríguez i la senyoreta Teresa Medina Palacios, les quals estaven acompanyades per les Corts d’Honor i les Reines de la Flor i del Foc -figures desaparegudes-. La nit de la Cremà va tenir com a protagonista principal la falla que va realitzar l’artista faller i cartellista Rafael Raga Montesinos (1910-1985), en la qual es feia homenatge a Bernat i Baldoví i al Mestre Serrano, per la celebració dels 25 anys del pasdoble El Fallero.

Cartell del centenari de la falla de Bernat i Baldoví / JLF Sueca

La Junta Fallera va fer en aquests dies visites a les autoritats municipals, la col·locació de corones de llorer als il·lustres Bernat i Baldoví i José Serrano, actes benèfics, dinars i sopars en La Barraca -un espai construït ex-professo per a la celebració-, cercaviles pels carrers i balls amb conjunts musicals, a més de l’ofrena floral a la patrona, la Mare de Déu de Sales. Fou, sense dubte, una celebracióamb magnificència. Jacint Benavent, qui va regalar un manuscrit a la ciutat, fou un dels principals precursors de l’homenatge a Serrano amb la construcció d’un monument perpetu per al fill predilecte, iniciant-se el projecte a finals del mateix any, inaugurant-se quatre anys després, en 1958.

Entre les pioneres

Però, allò que cal ressenyar, memoritzar i, sobretot, no oblidar, és l’any: 1854. Malgrat que la documentació és molt escassa, el llibret de 1954 es converteix en la peça clau: encara que el títol ja deixa poc a la imaginació, Falla del Centenari de Bernat i Baldoví, 1854-1954, en les seues fulles s’especifica el lloc on es va plantar la primera falla i el lema d’aquesta ens atorga una informació molt valuosa. Direu, rellevant per què? I és que eixa informació i l’any col·loquen a Sueca entre les ciutats més antigues en la història de les Falles, per davant d’altres com Xàtiva (1865), Gandia (1876) o Alzira (1889). És una dada que cal tenir en compte, ja que en moltes ocasions ha eixit a debat quina és la ciutat -després de València, és clar- amb més antiguitat fallera. Entre 1854, quan es planta la primera falla, i 1950, quan es crea la primera comissió fallera, es planten falles en anys puntuals i en ubicacions dispars, de les quals hi ha documentació gràfica i textual. La primera falla que, generalment, agafen com a la «primera» és la plantada l’any 1876; la crítica de la qual feia referència al joc, als rifers ambulants que vivien anant per les poblacions estafant a la gent i al joc clandestí i que està referenciat en una crònica d’El Mercantil Valenciano de l’època.

Un fet desconegut

Per què cal celebrar i recordar aquesta primera falla? Perquè tots coneguem el llegat de Bernat i Baldoví, però la majoria desconeguem les arrels de la festa fallera en Sueca, probablement, perquè no hi ha hagut estudiosos destacats dintre de la nostra localitat que hagen difós el llegat cultural de les falles de Sueca. Hi ha treballs i persones que si han fet recopilacions, però aquestes són supèrflues o, en el seu moment, no tingueren el ressò o el suport suficient per part de les institucions públiques, cosa que en altres localitats veïnes si ha existit. Ara, en aquest punt, cal reivindicar el nostre passat perquè és el llegat que ens han deixat a nosaltres, els fallers i falleres, i que s’ha de conservar i d’investigar per plasmar-ho en paper, ja que la memòria és fràgil.

És per això que cal investigar i treballar per descobrir més informació de la primera falla en 1854 i, sobretot, de la celebració del Centenari en 1954, perquè és també un fet desconegut pràcticament per al col·lectiu faller suecà. Cal conèixer la història, i les Falles en tenen molta en Sueca.