Derrota amarga de la UD Alzira ante el Hércules al encajar un gol en la última jugada de la prolongación (0-1)

Igual que el fútbol fue justo hace dos semanas cuando el Alzira acabó ganando in extremis al Cerdanyola, el sábado no lo fue con un equipo que mereció más ante un Hércules que acabó llevándose los tres puntos en el minuto 95. El triunfo del At. Saguntino sobre el Europa envía a los ribereños de nuevo al “play-out”. El descenso sigue a dos puntos al perder el Formentera contra el Mestalla. “No acabé contento, pero sí tranquilo porque competimos contra un equipo que nos cuadruplica en presupuesto. Les pusimos en problemas en la primera parte y el partido se decidió en la última jugada cuando ya teníamos el punto en las manos”, indicó el entrenador de la UD Alzira, Marc Garcia.

Como el técnico alzireño aseguró tras el partido en Barcelona, Vicent Dolz fue titular y cumplió su partido 150 en el primer equipo azulgrana. Después de tres partidos lesionado, Abraham volvió al once y siguió confiando en Robert Costa, Solbes y Nacho Vila; Lado, Laurel, Dylan, Joaquín, Tòfol y Busquets.

La primera parte fue entretenida, sin que ninguno de los dos equipos tuviera el control completo del balón. Aunque el conjunto herculano pudo tener algo más la posesión, no puso en peligro la portería de Vicent Dolz. De hecho, fue el equipo blaugrana el que tuvo las mejores oportunidades. Ya a los tres minutos Busquets gozó de la primera con un disparo cruzado que salió junto al poste por poco. La única oportunidad de la primera parte del equipo que vestía de amarillo fue a los 16 minutos con un disparo de Javi Moreno que Vicent Dolz atrapó sin dificultad. En el 26 llegó la gran ocasión alzireña con una apertura a Nacho Vila que puso un centro raso a Busquets. El catalán remató de primeras y se encontró con el cancerbero Carlos Abad, al igual que Lado en el chut posterior. Pasada la media hora Dylan penetró por la derecha y su tiro duro al primer palo fue atajado por Abad. Poco más destacó del primer acto.

En la reanudación, el Hércules salió en tromba y en el primer minuto Alvarito quiso sorprender a Vicent Dolz con un tiro lejano que el meta alzireño despejó a córner a la altura del larguero. Los alicantinos siguieron dominando y Marc Garcia hizo un primer cambio, Mángel por Dylan. “La primera idea era cambiar a Abraham, pero la sensación es que defendía bien a Alvarito y después a Nico. Además, Dylan conducía mucho hacia dentro y acumulaba muchos hombres por lo que con Mángel queríamos abrir más el juego”, explicó Garcia. Sin embargo, el ex del Vila-real no tuvo su mejor día “e igual lo mejor habría sido que se quedara Dylan pero había que decidir”. El exalzirista Coscia quería recuperar el gol que no encuentra desde hace demasiado e intentó sorprender con un cañonazo que repelió Dolz.

Disparo al palo de Joaquín

Los ribereños se sacudieron ligeramente el dominio aunque no ponían en problemas el arco de Carlos Abad, por lo que Marc Garcia sacó a Palacín por Laurel. El cambio tuvo un efecto inmediato. El Alzira montó una contra por medio de Busquets, jugó a Palacín que dejó atrás a Joaquín y el de la Vila Joiosa puso una rosca que se estrelló en el palo. El susto para los aficionados locales llegó a siete para la conclusión con una mala cesión de Mángel que recogió Marcos Mendes y, con poco ángulo, intentó sorprender, pero el disparo fue al lateral de la red. También lo intentó Espinosa con un tiro raso que detuvo Dolz. Marc Garcia quiso asegurar la defensa sacando un tercer central, Bono, por Abraham, al que se le notó la inactividad de las últimas jornadas por lesión y Marcos Bravo que sustituyó a un trabajador Nacho Vila. Con el tercer minuto del añadido cumplido De la Nava cabeceó en la frontal del área pequeña y Dolz volvió a parar con una palomita. Cuando pasaban casi cinco minutos de la hora, el árbitro permitió un último córner. Ryan remató en el segundo palo a gol y le dio tres puntos de oro a su equipo después de seis jornadas sin ganar.

El próximo sábado, el Alzira visitará a la Nucia a las 18 h. sin Joaquín que se perderá el partido por sanción. ¿Jugará de inicio con Busquets y Palacín? “No lo sé porque con dos delanteros tuvimos menos ocasiones que con uno”, concluyó.