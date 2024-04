Madre e hija innovan en la Barraca con vinagres sin vino: de caqui, habas o algarrobas

«Mi madre ha sido siempre una friki de los alimentos fermentados, mi abuelo era pastor y ella hacía quesos y requesones.... Por circunstancias de la vida retomó el tema. Somos las dos socias, ella es la elaboradora, la creativa... y el resto de la empresa lo llevo yo. Todos nuestros productos son novedosos porque no hay vinagres creados a través de la fermentación de fruta o verdura».

Así presenta Mª Ángeles Arcega la cooperativa que ha creado con su madre, Pepa Navarro, especializada en la producción de vinagres sin vino. Es una de las ocho cooperativas constituidas en el año 2023 en la Ribera, según datos de la Federación Valenciana de Cooperativas de Trabajo Asociado (Fevecta), que destaca que la comarca mantieneel ritmo anual de creación de empresas con esta figura jurídica. La cartera de productos de Hope Nature cuenta con vinagre de caqui, alcachofa, kombucha, miel, plátano, aliaga, haba y algarroba.

Pepa Navarro y Mª Ángeles Arcega, madre e hija y socias y fundadoras de la cooperativa Hope Nature. / Levante-EMV

Arcega explica que la preocupación de su madre por la gran cantidad de fruta y verdura que se echaba a perder en un campo le llevó a plantearse cómo podría conservar esos alimentos y llegó a la conclusión de que «la mejor forma posible era a través de la fermentación». «Así se le ocurrió hacer el vinagre de caqui, que estamos en proceso de patentar, y otros vinagres exentos de vino elaborados con productos de proximidad», indice.

«La gente tiene curiosidad y este mes tenemos previsto abrir una tienda física en la Barraca con nuestros vinagres y otros productos gourmet artesanales y del entorno más próximo, ya que hasta ahora sólo vendíamos on line. Nuestros productos no tienen nada que ver con el vinagre que conoce y la gente que los prueba se lleva una sorpresa grata. Son vinagres que puedes utilizar para postre, para carnes, para pescado... porque no solapan el sabor, sino que lo acompañan», explica. Hope Natura tiene también una línea de vinagre joven con probióticos.

Mª Ángeles posa con una gama de productos de la cooperativa. / Levante-EMV

Según explica, el proceso de fermentación se prolonga un mínimo de seis meses mientras que en el caso de la kombucha el período es de tres años. "Todos los días se airea",