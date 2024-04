La UD Alzira espera ganar en casa de la Nucia, equipo ya descendido a Tercera

La UD Alzira no puede volver del estadio Camilo Cano de la Nucia sin otro resultado que no sea la victoria para, por lo menos, mantener la distancia con los dos primeros equipos que descienden, Formentera y Cerdanyola, los cuales están a dos y cuatro puntos. El conjunto de la Marina les recibirá a las 18 h. ya como equipo descendido matemáticamente a Tercera División. «No sé si es mejor o peor que si tuvieran opciones de permanencia, ya que ahora pueden jugar con la tranquilidad de no jugarse nada», comentó el técnico, Marc Garcia. Los nucieros sufren así su segundo descenso consecutivo. Un duro golpe para una entidad que en seis años subió de Preferente a Primera Federación. Ha vivido múltiples complicaciones durante toda la temporada, empezando por la salida del grupo inversor estadounidense que llegó en 2021, lo que dificultó la planificación porque hasta comenzada la pretemporada no se confirmó que competiría en 2ª RFEF. Hubo varios cambios en el banquillo durante la liga y la obligación de dar varias bajas en el mercado de invierno -entre ellos el mítico Fofo y el exalzirista Javi Serra- para mantener la estabilidad económica.

Sin embargo, todo ha ido de mal en peor. Solo ha podido ganar tres partidos de 29, «pero ha conseguido vencer al Torrent y empatar al Hércules en casa», añadió Marc. De los últimos ocho partidos ha perdido siete y empatado uno. El que fuera el director deportivo y ahora entrenador, Kiko Lacasa, tendrá las bajas por lesión de Pajarero y Toner. «Sorprende que estén en esta situación con la plantilla que tienen», subrayó Marc, que no podrá contar con Joaquín: «Es una baja importante porque el juego rueda alrededor de él. A lo mejor tenemos que variar el modo de jugar». Queda la duda de si saldrá con dos delanteros, que serían Busquets y Palacín, y volvería Gio a la convocatoria. Curiosamente, pese a ser un jugador ofensivo, Joaquín ha visto diez tarjetas. «Me gustaría que más jugadores hicieran faltas para cortar contragolpes», añadió el técnico alzireño. «Estoy satisfecho con el nivel defensivo, ya que solo hemos encajado un gol en tres partidos. Ahora hay que ser más eficientes cara a gol», señaló después de haber marcado solo uno también en tres encuentros.

Dirigirá el partido el balear Nil Cubas Torras que ya arbitró al Alzira en la victoria contra el Europa en el Suñer Picó mientras que se estrena con la Nucia.

Suscríbete para seguir leyendo