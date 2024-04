Sufrido triunfo de la UD Alzira ante el colista para tomar oxígeno

Sufriendo y con una oportunidad de la Nucia para lograr el empate sobre el pitido final fue como acabó el partido que la UD Alzira ganó por 1-2 y que le vuelve a sacar del play-out tras la derrota del At. Saguntino contra el Hércules. “Lo importante era conseguir tres puntos que eran vitales y pasar página. Fue el partido más flojo en toda la temporada en el que no estuvimos nada bien en ninguna de las fases -defensiva y ofensiva”, resumía el técnico Marc Garcia. “Yo creo que el partido era bastante fácil. En la primera parte ellos no nos apretaban, no nos dejaban jugar y nos contagiaron su ritmo de juego, en lugar de ir a matar el partido intentando ir a por el segundo”.

Marc repitió el once de las pasadas semanas con Vicent Dolz; Abraham, Robert Costa, Solbes, Nacho Vila; Tòfol, Laurel, Lado, Dylan; Busquets y con Gio sustituyendo al sancionado Joaquín. Tòfol y Dylan empezaron jugando en la banda contraria a lo que lo hacen habitualmente y resultó curioso que Gio, desconvocado la semana anterior, gozara de la titularidad en detrimento del máximo goleador del equipo, Palacín.

Los azulgranas llevaban el control del juego y ya a los tres minutos Tòfol puso un balón templado que acabó saliendo junto al poste. Al cuarto de hora, de nuevo Tòfol la envió por encima del larguero y en el siguiente ataque Dylan la estrelló en el travesaño. También se encontró con el palo el nuciero Christian Martínez con una falta lateral que dio en la madera. Los azulgranas volvieron a tomar el mando y a diez para el descanso, los ribereños montaron una contra, Busquets cedió a Nacho Vila, que al segundo intento batió a Rodri Gea. En el añadido, Gio pudo casi sentenciar con una incursión al área pero envió el mano a mano ligeramente alto.

Plantilla joven

El segundo acto empezó sin cambios y a los tres minutos Christian Martínez a punto estuvo de aprovechar otra pérdida alzirista, pero su disparo salió cruzado. Minutos después hubo una falta frontal que fue rematada por Adri León y casi desviada por Mariano en lo que podría haber sido el empate. Viendo que no iban bien las cosas para su equipo, Marc Garcia hizo tres cambios de una tacada: Palacín por Gio, Marcos Bravo por Nacho Vila y Unai Veiga por Tòfol. En la siguiente acción, Dylan estrelló un disparo al poste pero los alzireños no estaban finos y perdían demasiados balones. “La plantilla es muy joven que no se habían visto nunca en una situación de estas -tan pendientes del descenso”, explicaba el técnico azulgrana. Garcia quitó a Busquets y puso a Mángel por banda izquierda. Los nucieros siguieron atacando y crearon varias situaciones muy mal resueltas.

“En la segunda parte ellos salieron a emparejarse con nosotros, nos presionaron muy arriba y no aprovechamos las claras oportunidades de contras para crearles inseguridades por lo que pasó lo contrario, que ellos fueran cogiendo confianza, te comían terreno y te metieron en tu área”. Marc Garcia quiso asegurar una zaga que estaba recibiendo demasiados ataques y dispuso al central Sergio Bono por Dylan. En una de las escasas contras visitantes, tras un diparo flojo, ya no falló Palacín cumplido el 90 al rematar una contra con tranquilidad. Pero no pudo disfrutar el Alzira del tramo final del partido, pasados tres minutos del tiempo reglamentario, Mario Robles chuto desde fuera del área y Vicent Dolz se la tragó por debajo del cuerpo. Los locales aún gozaron de un último córner cuando pasaba medio minuto de los cinco añadidos que remataron junto al poste. “Había un componente de nervios, de tensión por la situación que estamos viviendo aunque creo que nos vino bien ganar padeciendo porque nos servirá para ajustar cosas y mejorar. Si hubiésemos ganado fácil igual nos habríamos relajado para el próximo partido contra el Terrassa”, concluyó el alzireño. Los egarenses visitarán el Luis Suñer Picó el domingo a las 18 h.

