Cullera se integra en un proyecto europeo que une deporte y naturaleza

Cullera continúa trabajando para generar sinergias a nivel europeo en varios ámbitos. En esta ocasión, el alcalde de la ciudad, Jordi Mayor, y la concejala de Promoción Económica y Turismo, Débora Marí, participan en una jornada técnica y de coordinación realizada en Lyon (Francia) respecto al proyecto ECOSN2K, una iniciativa europea que pretende combinar la práctica deportiva y la conservación de la naturaleza desde la salud física y medioambiental.

El proyecto, de una duración de tres años, tiene el objetivo de crear y coordinar entre las instituciones y entidades que participan actividades de implicación de la sociedad, de formación y educación y de comunicación externa de los resultados del proyecto para demostrar como pueden combinarse la práctica deportiva y la conservación de la naturaleza. Gran parte de la atención se dirige al Parque Natural de la Albufera, del cual Cullera forma parte y cuenta con un alto valor ecológico.

Muy ambicioso

El primer edil ha asegurado que se trata de un proyecto «muy ambicioso y necesario para mejorar la convivencia entre el medio ambiente y la práctica deportiva en estos entornos y zonas protegidas, potenciando la actividad física mientras disfrutamos de los regalos que nos proporciona la naturaleza». «En Cullera», ha proseguido Mayor, «estamos rodeados de espacios naturales donde practicamos deporte y con esta iniciativa podemos conocer de mejor manera el equilibrio entre la práctica física y el cuidado de la naturaleza», ha concluido.

Por su parte, Marí ha destacado la importancia «de poner en común con más instituciones europeas y entidades otros países participantes ideas y acciones para continuar ofreciendo nuestros mejores bienes naturales y deportivos a empresarios turísticos y organizadores deportivos».

Italia, Polonia o Países Bajos

El próximo mes de junio empezarán dentro del marco de actividades de formación y educación, cursos de instrucción e intercambio de buenas prácticas, entre personas que realizan actividades físicas al aire libre y expertos medioambientales, y también realizar cursos de formación dedicados para jóvenes estudiantes.

Además del Ayuntamiento de Cullera, esta iniciativa cuenta con la participación de la Universitat de València, Confcommercio Unione Metropolitana di Venezia (Italia), EUNIK European Network for Innovation and Knowledge NGO – Netherlands (Países Bajos), ISG Institute for Sport Governance (Polonia) y ENOS European Network of Outdoor Sports (Red Europea de Deportes al Aire Libre) Eslovaquia.