El Alzira FS apura sus opciones matemáticas de lograr la salvación

Todo o nada. «Aún tenemos una última bala en la recámara», dice el entrenador del Family Cash Alzira FS, Braulio Correal, que no quiere tirar la toalla en la pelea por la permanencia en Primera División. La opción que dejaba la salvación en sus manos se perdió el sábado al perder contra Ribera Navarra. El técnico alzireño no acabó nada contento «por no cumplir nada de lo que teníamos trabajado con soporte audiovisual y en entrenamientos». Sin embargo, Braulio cree que «había que resetear el lunes y volver a entrenar con el foco puesto en el partido del viernes».

El rival de este viernes (19’30 h.) no es nada propicio. El Industrias Santa Coloma «que tiene uno de los ataques más dinámicos de cuatro». Correal espera que «tengan la presión de clasificarse para el play-off donde hay una plaza accesible, la de Valdepeñas, que recibe al Betis». Sin embargo, por su presupuesto, hay mucha más presión para los manchegos que para los catalanes. Xavi Closas ya podrá contar con su máximo goleador, Khalid, que vuelve de jugar la Copa África con Marruecos y el pívot brasileño-japonés Hirata, que ha disputado la Copa de Asia con la selección nipona. Existe la duda sobre si podrá jugar Uri Santos, lesionado la semana anterior.

Para afrontar el partido, Braulio se ha encontrado que tras volver el sábado al equipo con el visto bueno del equipo médico, Joan ha vuelto a recaer de su lesión en el entrenamiento del martes. El cullerense podría perderse los tres partidos que queden. Se ha realizado una resonancia de la que se desconoce el resultado. Peiró es baja mientras que Humberto podría volver a jugar la semana que viene.

