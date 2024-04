Cortés lidera una lista muy renovada para presidir la JLF de Alzira que orilla la idea de una falla municipal

La propuesta de celebrar tres presentaciones cada sábado en el Gran Teatro, una por la mañana y dos por la tarde, durante los meses de enero y febrero para evitar en lo posible que las fallas de Alzira tengan que desplazarse a otros municipios para celebrar este acto, y la celebración de un congreso fallero para actualizar el reglamento son las propuestas estrellas del programa con el que Bernardo Cortés opta a la reelección como presidente de la Junta Local Fallera en el proceso electoral convocado.

Equipo que acompaña a Cortés y que asumiría las vicepresidencias de la JLF si gana las elecciones. / Levante-EMV

Cortés concurre con una candidatura muy renovada en la que únicamente repite en el núcleo duro la vicepresidenta de Protocolo, Mª Cruz Serrano, y en la que destaca el peso de falleros de la última comisión en la que ha recalado, Pare Castells. Su mano derecha como secretaria general si gana las elecciones sería Noelia Melero, de la falla Avinguda El Parc, mientras que Bernardo Cortes prevé designar dos vicepresidentes de Fiestas, Alejandro Gálvez , de Sant Roc, y Francisco López, de Pare Castells, y otras dos de Protocolo, Mª Cruz Serrano, deSant Roc, y Mar Rodríguez, de Germanies.

El área económica sería gestionada por Marina Gil, de Pare Castells; Bernardo Roca y Myriam Roca, de esta misma comisión, serían los vicepresidentes de Actividades Diversas y Monumentos y Cultura, respectivamente.

El programa electoral que ha distribuido Cortés no incluye la propuesta estrella de plantar una falla municipal, con la que concurrió a las elecciones hace dos años y no se ha llegado a materializar, aunque en declaraciones a Levante-EMV aseguró ayer que no la abandona. Bernardo Cortés mantiene que ha trasladado la propuesta al ayuntamiento y que la JLF podría colaborar. «Está paralizada, pero no se abandona», aseguró.

Otras novedades recogidas en el programa electoral son dividir la toma de contacto con las candidatas a fallera mayor en dos días, al objeto de que los electores puedan estar más tiempo con las aspirantes, y «optimizar» la partida destinada a indumentaria de las falleras y cortes de honor.

Cortés ha explicado que la reutilización de las peinetas y adrezos de la corte supondrá un ahorro de 3.000 euros, dinero que se destinara a entregar a cada comisión un palet de arena para la «plantà». El candidato asegura contar con una cartera de proveedores que aportarán 40.000 e ¡uros para mantener todos los espectáculos con pólvora y se compromete a pagar los 10.000 euros de ayudas a las fallas que no tienen casal municipal correspondientes al año de la pandemia.