Carcaixent consigue al fin que el activista nazi borre cientos de pintadas

David Pelufo Tormos, condenado por la Audiencia Provincial de Valencia a dos años de cárcel y al pago de una indemnización de 23.000 euros por llenar Carcaixent de pintadas repletas de simbología nazi y mensajes de odio, ha aceptado finalmente borrar los primeros cuatrocientos grafitis. La sentencia le impuso realizar nueve meses de trabajos en beneficio de la comunidad y para ello el ayuntamiento le destinó a la empresa de servicios municipales Procarsa, pero hasta ahora se había resistido a limpiar las paredes en las que plasmó su ideario fascista. La alcaldesa, Carolina Almiñana, ha actuado de mediadora y ha tenido que esforzarse para convencerle.

Pelufo, que se ha declarado insolvente y no pagará la compensación económica que le exigió el tribunal, se expone a convertirse en un condenado reincidente, dado que ni la instrucción judicial ni la vista oral templaron su querencia por llenar la ciudad y buena parte del término de mensajes amenazantes, xenófobos y homófobos. Se le atribuyen cientos de pintadas más y con otra condena a sus espaldas le resultaría muy complejo eludir la cárcel. Ese inquietante escenario ha ayudado a convencer al condenado de la necesidad de cumplir las condiciones que marcaba su primera sentencia.

David Pelufo llenó la ciudad de símbolos fascistas incluso cuando era investigado, al estar imputado y al ser juzgado

El perfil altanero y desobediente de David Pelufo había indignado a FACA, el colectivo antifascista que actuó, junto al ayuntamiento, de acusación particular en el juicio. Durante las primeras semanas de marzo se distribuyeron cientos de pasquines por la ciudad que reprochaban la «pasividad» de las autoridades locales. También recriminaban que el condenado se librara de pagar la indemnización fijada en el fallo judicial y lamentaban que llevara «tres meses paseándose con el camión de la empresa municipal Procarsa burlándose de todos».

El autor confeso de las pintadas nazis en Carcaixent, David Pelufo, ante el tribunal. / Laura Ballester

Desatar muchos nudos

La presidenta del consistorio ha tenido que reunirse varias veces tanto con el condenado como con los responsables de Procarsa para desatar todos los nudos que impedían hasta ahora cumplir la sentencia. «Ya dije que compartía con FACA la idea de que manchar los espacios públicos no podía salirle gratis a la persona condenada a borrarlas y que esos hechos no iban a quedar impunes, pero obligarle no ha sido fácil y ha habido que consensuar con el gerente de Procarsa la manera de encargarle a David Pelufo cómo debía hacer frente a esa tarea», ha precisado Almiñana.

Finalmente se ha cumplido el objetivo y desde hace unos días muchos ciudadanos ya han visto a Pelufo borrar con pintura blanca las pintadas que elaboró sin temor durante años. El ayuntamiento ha facilitado a la empresa de servicios municipales un amplio dosier que señala la ubicación y el contenido de los mensajes de odio que han de borrarse. Algunos de ellos ya habían sido limpiados por voluntarios hace unos años, aunque el propio condenado se dedicaba en muchas ocasiones a pintarrajear de nuevo esas paredes con más esvásticas, puntos de mira amenazantes, simbología nazi o mensajes como «Rojos a la cuneta», «Acabaréis como en el 36», «Lgtbi=Sida», «Moros no», «Cerdos comunistas», «Antifa maricón», «Arriba España» o «Feminismo=cáncer».

