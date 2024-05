El Castellonense tiene a un punto la salvación y el Carcaixent, a dos el título

Las victorias del Castellonense y Carcaixent en los partidos celebrados hoy acercan a ambos clubes a sus objetivos. El equipo de Castelló venció 1-0 al Villarreal C, que dirige el poblatà David Albelda, y está a un punto de la permanencia de Tercera División. Oficialmente ya la habría conseguido, puesto que el antepenúltimo, el Acero, no le podría alcanzar. Sin embargo, la posición de peligro del At. Saguntino en 2ª RFEF, que podría descender el domingo, provocaría que el decimoquinto, ahora el Rayo Ibense, bajase a Lliga Comunitat por arrastre a no ser que otro equipo valenciano subiese en play-off. Con un punto, el domingo en Torrellano (11’30 h.) le darán los números para enfrentarse la próxima temporada también al Vall d’Uixó y Benidorm, que han logrado el título de Lliga Comunitat y ascenso matemático mientras que no irán a Silla, que ha perdido la categoría nacional. «Quedé muy contento por el partido contra un gran equipo como el Villarreal», comentó el técnico Iñaki Rodríguez. La salvación ya sería un hecho si el domingo no se les hubiese escapado el partido contra el Patacona, que le remontó (2-3) en los últimos instantes. «Ya han sido varios partidos que se nos han ido esta temporada así», explicó el segundo entrenador, Álex Redondo.

La UD Carcaixent también está a dos puntos del título de liga de 1ª Valenciana y el ascenso a Lliga Comunitat. Hoy ha solventado con más diferencia de la esperada la visita a la Font d’en Carròs donde ganó 0-4. Además, con el pinchazo del Promeses en el fin de semana (2-1 en Pego) y el triunfo carcaixentí por 3-0 sobre el Alginet, los de Xesco Ortiz sacan siete puntos a los suecanos a falta de nueve. El sábado (18’30 h.) puede certificar el título y el ascenso en campo del Mancomunitat. En el partido de ayer, los saforenses dominaron veinte minutos pero se toparon con dos paradas de Castanyer y en dos contras recibieron los goles de Borja. En el tramo final, de nuevo Borja y Sergi redondearon la goleada. Ante el Alginet marcaron Carlos y dos de Iván Lloret.

El Cullera salió del descenso al ganar 3-2 al SIA Academy (Erik Martínez, Ousmane y Fran lograron el 3-0 y Mario y Borja redujeron distancias) que envía al descenso al filial alzirista y empató a cero el martes contra el Alberic el partido aplazado por el incendio. Los alberiquenses venían de empatar también a uno a la Font y se ponen cuartos. Eric adelantó a los de Edu Revert que recibieron la igualada en el 89. El Ràcing d’Algemesí cayó 3-1 en Muro (Fuster) y pasa al quinto lugar. El Algemesí goleó 4-0 al Contestano (De la Cal, Joan Ortiz y dos de Aarón) y sube al 7º lugar. El Mancomunitat igualó a uno al SB Ontinyent con gol de Jaumet en el 80 que le mantiene relativamente alejado del descenso. Quien lo tiene cada vez más complicado es el SIA, que perdió el 10º de los últimos doce partidos y le queda jugar contra el Muro, Benigànim y solo Alginet como relativamente accesible. El Turís remontó el 0-2 con el que el Godella se fue al descanso y con un hat trick de Vidrier y gol Joan Carles vuelven al séptimo puesto.

En lliga Comunitat, la SD Sueca da un paso atrás en sus posibilidades por clasificarse para el play-off de ascenso a 3ª división. El sábado ganó el derbi a l’Alcúdia, que envía a los alcudiandos a Primera, por 0-1 (Calzado en el 18) pero ha perdido 1-2 contra el Aldaia. Se queda con 40 puntos, a cuatro del play-off. El domingo visitará al Vall d’Uixó.

En División de Honor, el Juvenil A de la UD Alzira deberá ganar al tercer clasificado, el Elx (sábado, 17’30 h. en Venecia) o lograr el mismo resultado que el Cartagena para jugar por 7º año consecutivo en la máxima categoría juvenil. Perdió 1-0 contra el València así como su rival por la permanencia, el Cartagena ante el UCAM Murcia. Los departamentales visitan al último clasificado, el Miguelturra.

