El binomi reaccionari (i cavernícola) PP - VOX ací al País Valencià (i allà on entren a manar) van a intentar amb totes les armes que disposen per esborrar qualsevol petjada que hi haja (real o imaginaria) progressista. Les raons que donaran seran múltiples i diverses, però ninguna d’elles estarà fonamentada en la veritat. Però, no perquè aquesta siga relativa, sinó perquè s’amagaran darrere de la mentida, unes vegades serà burda i altres més sofisticada, però no per això deixarà de ser una mentida manipuladora. S’amagaran darrere de arguments i paraules perversament utilitzades.

Per comprovar aquesta qüestió sols cal anar a les justificacions que històricament han fet per atacar les normes progressistes. Així, Casado, defenestrat a les braves de la presidència del PP per enfrontar-se a la totpoderosa Ayuso, argumentà contra la llei de memòria històrica aprovada pel govern de José Luis Rodríguez Zapatero que en la Transició “no va haver-hi ocultació ni sotmetiment”, només “grandesa moral i reconciliació”, oblidant, intencionadament, qüestions com les milers de fosses comuns disperses per tot el territori estatal de republicans i republicanes afusellats (assassinats) pels feixistes.

També, oblidava que tot el territori nacional estava sembrat de simbologia franquista d’exaltació del colp d’estat i de la dictadura o que era una norma que intentava acabar amb el silenci obligat així com recuperar l’honor de les víctimes de milers de crims, uns no jutjats, i altres jutjats mitjançant judicis militars sumaríssims mancats de totes les garanties processals necessàries. Circumstancia aquesta que permeteix qualificar-los com judicis nuls de ple dret.

Igualment, el binomi reaccionari argumenta que les normes aprovades de memòria democràtica ens divideixen en bàndols, obviant intencionadament, l’existència d’un il·legal colp d’estat militar feixista contra la república legalment constituïda així com els posteriors 39 anys de dictadura en la que s’exaltava als vencedors de la guerra enfront l’oblit i persecució dels perdedors i perdedores.

En definitiva, no sols obliden 39 anys d’obligat silenci i persecució (a presó i mort) del dissident, sinó que, malintencionadament, equiparen als colpistes amb els que sofriren el colp. Als feixistes amb els republicans obligats a lluitar en una guerra que no volien.

Evidentment, aleshores, cal reforçar-nos i denunciar les tramposes paraules amb que intentaran ofegar-nos i, sobretot, denunciar que darrere de paraules com “concòrdia” i “reconciliació”, utilitzades fraudulentament pels “fills” (hereus) dels feixistes vencedors per aprovar les seues lleis, son un intent de “blanquejar” el colp d’estat feixista així com els 39 anys de franquisme (dictadura). En definitiva, tornar a la política de l’oblit i a una España de vencedors i perdedors, on les víctimes que no han estat exhumades són les del perdedors mentre que els vencedors van ser exhumats i les seves famílies compensades i homenatjades durant la dictadura.