La salud es más lucrativa que el turismo en México

Los familiares de Adrián Fernández Poveda deben abonar cada día una elevada factura del hospital de Cancún a cambio de mantenerle en coma inducido. El precio fluctúa, aunque siempre al alza, en función de los tratamientos que recibe. Y no hay margen para la negociación de las tarifas o el plazo de pago, que ha de ser inmediato para que el paciente siga ingresado en la UCI. El seguro de viaje se hizo cargo de los dos primeros recibos hasta que se agotaron los 25.000 euros de cobertura de la póliza y la familia ya había remitido hasta el jueves otros 36.000 € en transferencias y, desde entonces, cada jornada recibe otra notificación de abono. «La aportación de familiares y amigos y las donaciones recibidas permitirán aguantar algunos días, pero dudo que podamos seguir mucho más», confiesa Marta Parada, cuñada del enfermo.

Tanto la sanidad pública como la privada son de pago en México. Son los seguros médicos los que abren y cierran la puerta a cualquier tratamiento. A los nativos les sale muy caro enfermar. Los costes de cualquier intervención quirúrgica imprevista son prohibitivos para cualquier ciudadano. La comunidad hispanoamericana anhela los servicios públicos de España y envidia que la protección social y sanitaria esté garantizada, como ocurre en España. La mayoría de los europeos que viajan al Caribe mexicano apenas perciben la realidad cotidiana del país azteca. Durante unos días viven en una burbuja vacacional pendientes de los baños en la piscina, las fotos bajo los cocoteros y el tequila. Pero cuando la vida se tuerce, como le ha ocurrido a la pareja alzireña que decidió pasar allí su viaje de bodas, el paraíso puede transformarse en un infierno.

Una "pesadilla" y un "calvario"

Sofía, la esposa de Adrián, no ha dudado en calificar la experiencia vivida durante su festejo nupcial de «pesadilla y calvario». Ambos se casaron en enero y decidieron marcharse al paraíso caribeño para celebrar su unión conyugal junto a su hijo de siete años. Cuando parte de las maletas ya estaban ordenadas para la vuelta, el domingo decidieron bañarse en la piscina de un hotel de Playa del Carmen y la felicidad se esfumó en un horizonte de aguas turquesas. Adrián se ahogó tras sufrir un corte de digestión y no ha despertado desde entonces.

Adrián Fernández junto a su mujer, Sofía Parada y su hijo de siete años el día de su boda. / Levante-EMV

Apenas ha habido cambios en su estado de salud desde que ingresó en el hospital de Cancún. Sigue sedado y entubado al necesitar la respiración asistida, ya que el 80% de sus pulmones quedaron encharcados. Su gran baza es que no hay afectación cerebral y esa ventaja permite consolar a Sofía, a quien los médicos «dan esperanzas de que podría recuperarse». Mucho más complejo es adivinar cuándo.

Presiones diarias

Esa oscilación del calendario es determinante para cifrar el coste final de la factura que ha de abonarse. El hospital «presiona cada día» a la familia y le advierte de que, si no paga religiosamente, el enfermo abandonará de inmediato la UCI. No admiten esperas y la estancia de Adrián en Cancún no es precisamente barata. A medida que pasa el tiempo, la familia comprueba cómo crece el listado de pruebas, medicinas y tratamientos que recibe y «ninguno de ellos baja nunca de los dos mil euros». El importe final es siempre estratosférico.

Perales Iborra

El alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, ha reclamado a la Delegación del Gobierno que preste asesoramiento jurídico a la familia de Adrián para que compruebe que el coste médico y las comisiones que se cobran por las transferencias respetan la legalidad internacional. El consulado español ha garantizado a Sofía Parada que el hospital que atiende a Adrián es el mejor de la zona. Ningún otro centro podría asumir a un paciente tan grave que exige cuidados especializados. Además, ahora nadie puede moverlo. Solo cabe esperar. Y pagar mucho por ello. La ingrata experiencia vivida por Adrián Fernández y Sofía Parada confirma que la sanidad, en México, es tanto o más lucrativa que el turismo de sol y playa.

Concentración solidaria del colegio Ausiàs March para arropar a la familia del nilo Andreu Fernández Parada / Agustí Perales Iborra