La familia del alzireño hospitalizado en Cancún cifra en 100.000 euros el gasto en una semana

La familia de Adrián Fernández, el alzireño que se ahogó en la piscina de un hotel caribeño tras sufrir un inesperado corte de digestión, calcula que, una semana después de que el seguro de viaje agotara los 25.000 euros de cobertura de la póliza, habrá tenido que hacer frente al pago de casi 100.000 euros que incluyen tanto las facturas que emite el hospital de Cancún por el tratamiento que recibe en la UCI como el coste de la estancia de su mujer, su padre y su suegro que se han alojado en una pensión para no incrementar el elevado coste que asumen. Los médicos ya han comenzado a retirarle parte de la sedación al enfermo, que tras una primera reacción no tan positiva, comienza a dar resultados satisfactorios. El paciente mejora, aunque su recuperación no será inmediata.

Facturas inasumibles

El hospital cobra una cantidad diaria que ahora oscila «entre los ocho mil y los diez mil euros», según apuntaron ayer fuentes de la propia familia. El cómputo final varía en función de la medicación y del tratamiento que le aplican. El coste de la respiración asistida «superaba los tres mil euros al día» y algunos antibióticos alcanzan cifras que sobrepasan los 1.500 euros. Ese es el escenario económico en el que se mueve la familia, que no descarta concertar un préstamo bancario que garantice la liquidez necesaria para hacer frente a los pagos.

Tras constatar mediante un TAC una evolución clínica favorable, el equipo médico comenzó el lunes a retirarle parte de la sedación a Adrián Fernández. La primera prueba no fue muy favorable ante el estado de nerviosismo que manifestaba el paciente y se optó por modular el tratamiento y la experiencia del martes ha sido mucho más positiva. «Ya se muestra más consciente y tranquilo», aseguró ayer un familiar, que también admite que la impresión que les trasladan los especialistas es bastante optimista. La ausencia de daño cerebral y el hecho de tratarse de una persona joven y sin ningún cuadro médico asociado facilita la mejoría. Los pulmones comienzan a drenar bien y el efecto favorable de algunos antibióticos es constatable.

La pareja que festejaba en México el viaje de bodas el día en que celebró su matrimonio / Levante-EMV

Un regreso planificado

El enfermo será repatriado en cuanto sea posible en un avión medicalizado, pero ese regreso no será inmediato, ya que depende de la evolución del enfermo. Funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores preparan el operativo en contacto con la familia. Una vez en España, será ingresado en el Hospital de la Ribera, en cuya UCI trabaja Sofía Parada, esposa de Adrián y desde donde también se sigue con minuciosidad el proceso.

Mientras tanto, la sociedad alzireña sigue volcada en ayudar a la familia. La Federació de Comparses i Filaes d’Alzira recaudó 5.100 euros el domingo. Se vendieron todas las papeletas de la rifa. La Societat Musical d’Alzira y la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Alzira han anunciado que el concierto conjunto de Abraham Cupeiro y la banda sinfónica del sábado también será benéfica. El viernes partirá una caminata solidaria desde la Plaça Major, la falla Sant Roc, de la que Adrián llegó a ser presidente, también se ha movilizado y el viernes habrá otro festival en el Recinto Ferial para recoger fondos.

Concentración solidaria del colegio Ausiàs March, donde cursa estudios el hijo de la pareja / Levante-EMV

