Seis municipios de la Ribera en alerta por un exceso de conejos que daña las cosechas

Seis municipios de la Ribera Alta sufren la sobrepoblación de conejos de monte, que suele traducirse en daños en los cultivos y las consecuentes quejas de los agricultores, según la última actualización del listado de pueblos afectados por este problema, en el que la Conselleria de Medio Ambiente incluye los términos municipales de 177 localidades de la Comunitat Valenciana, con una superficie de 928.194 hectáreas. En el caso de la Ribera, forman parte de esta relación las localidades de Alfarb, Montroi, Montserrat, Real, Turís y Alberic. Respecto de la anterior revisión realizada en otoño de 2022, salen del listado Llombai y Beneixida, mientras que los técnicos de la conselleria han incorporado esta vez a Alberic.

El alcalde de la localidad, Toño Carratalá, ha explicado que algunos agricultores confirman que la proliferación de conejos representa una verdadera «plaga», que tiene una especial incidencia en el entorno del cauce del río Albaida, por lo que tras la inclusión del municipio en la relación de pueblos con sobrepoblación de esta especie anuncia que se reunirá con la sociedad de cazadores para, de común acuerdo, «ver qué medidas se pueden tomar para disminuir esta plaga».

«Allí donde se declara la sobreabundancia, la caza del conejo no es algo voluntario, sino una imposición de la Administración» Lorena Martínez — Presidente de la Federación de Caza de la Comunitat Valenciana

La inclusión de un municipio en esta relación de pueblos afectados por la sobrepoblación activa las directrices extraordinarias para el aprovechamiento, gestión y control del conejo de monte que, según explica la presidenta de la Federación de Caza de la Comunitat Valenciana, Lorena Martínez, en la práctica «obligan» a los cazadores a participar de forma activa en el control de la población de conejo.

«Ya no tienes la opción de poder salir a cazar o no. Allí donde se declara la sobreabundancia, la caza del conejo no es algo voluntario sino una imposición de la Administración ya que, de lo contrario, se hace a los cazadores responsables de los daños que esos animales puedan causar en la agricultura, pero sin ninguna ayuda ni recursos económicos», apostilla Martínez con un tono crítico, ya que, según detalla, la federación ha tenido que asumir la defensa jurídica de pequeños clubes frente a denuncias por los daños causados por esta fauna.

La Conselleria de Medio Ambiente señala en la resolución por la que actualiza el listado de municipios afectados que en los últimos años se han detectado «daños notables en cultivos agrícolas como consecuencia del considerable aumento de las poblaciones de conejo de monte», lo que obliga a actuar para controlar la población de esta especie y dejarla «en niveles aceptables y compatibles con la agricultura».

Recopilación de información

Según la conselleria, la actualización se realiza en base a la información de que dispone el Servicio de Caza y Pesca y la que remiten los ayuntamientos, organizaciones profesionales agrarias, aseguradoras, titulares cinegéticos y otras administraciones, a partir de la cual se realizan prospecciones para identificar estas áreas en la que confluyen varios factores de riesgo. Lorena Martínez, por su parte, comenta que estos baremos dependen de que existan reclamaciones de los agricultores, el número de capturas o que un coto linde con un otro en el que esté declarada la sobreabundancia.

Se da la circunstancia de que, en el caso de la Ribera, los municipios afectados por esta sobrepoblación se localizan mayoritariamente en el interior, en las subcomarcas de la Vall dels Alcalans y el Marquesat con la excepción de Alberic, mientras que no hay ninguno de la Ribera Baixa.

