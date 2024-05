Sueca entrega los premios literarios Joan Fuster

El Centre Municipal Bernat i Baldoví ha acogido la entrega de los 40 Premios Literarios Joan Fuster, organizados por el instituto de Sueca que lleva el mismo nombre del escritor. En esta edición, los galardones presentaban una importante novedad como es la apertura a participar, exclusivamente en la categoría de ensayo, la última de las incorporadas, al alumnado de todos los centros educativos valencianos que cursen 4º de la ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos. La convocatoria del premio de ensayo cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Sueca, a través de la concejalía de Cultura.

El acto de entrega de premios ha contado con la presencia del concejal de Educación, Joan Carles Vázquez, quien ha mostrado su satisfacción por la trayectoria y excelencia de estos premios: “Para el Ayuntamiento de Sueca, contar con estos galardones literarios, que celebran 40 años de historia, es un motivo de orgullo, porque permite a alumnado de diferentes cursos expresarse en diferentes materias con una grandísima calidad artística. Por otra parte, el éxito de la segunda edición de los premios en la modalidad de Ensayo, patrocinados por el Ayuntamiento, confirman el interés y el altísimo nivel de los trabajos presentados por parte de jóvenes de toda la Comunidad. Y ese es nuestro objetivo, que se conviertan en todo un referente a nivel autonómico”.

Los trabajos premiados en esta edición, en la categoría de ensayo, han sido: "L’heterosexualitat per defecte", de Aina Brisa (IES Sanchis Guarner, Silla); "Les aigües de la cultura", de Alejandra Casanova (IES Cayetano Sempere, Elche); "Llums enmig de la foscor", de Gemma Martínez (Secció del IES Massamagrell en Museros); "L’alquímia i l’amor", de Carlos Blázquez, (IES Juan de Garay, Valencia); "Parar", de Irene Ibáñez, (IES Professor Broch i Llop, Vila-real); y "El cercle del dolor", de Raül Garcia, (IES Joan Fuster, Sueca).

En el resto de categorías, con participación exclusivamente del alumnado del IES Joan Fuster, los trabajos premiados han sido, en la categoría de narrativa primer ciclo de ESO: "València està ben bonica", de Helena Benedito; "La mort d'Ernest Sales", de Abril Castellano, y "Poble tranquil però no avorrit", de Berta Signes. En Poesía de primer ciclo de ESO: "La pols al mobles, no a la poesia", Alaa Saidi, y "Univers", de Àfrica Lupo. En narrativa de segundo ciclo de ESO: "All In", de Josep Tomàs, y "Clic", de Fiorella Lemos. En poesía de segundo ciclo de ESO: "El ressò de l’absència", de Nayala Ibáñez. En teatro de Bachillerato y Ciclos Formativos: "El rescat de la Perla Negra", de Miquel Vidal. En poesía de Bachillerato y Ciclos Formativos: "Poesia curta com el temps", de Anna Duart, y "Coses meues i nostres", de Neus Aguado. En narrativa de Bachillerato y Ciclos Formativos: "La historia que no han escrit", de Hugo Martínez; "El Misteri del bosc encantat", de Diego Olivas; y "Silenci a Manhattan", de Roser Marco.