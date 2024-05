Tensiones en el PSPV de Massalavés dan aire al gobierno en minoría del PP

El grupo socialista de Massalavés vive momentos de zozobra. Si la abstención de dos de los tres concejales del PSPV ya propició en el pleno de marzo que el Partido Popular, que gobierna en minoría, aprobara el presupuesto municipal, apenas mes y medio después, la concejal socialista Neus Vázquez ha aceptado la propuesta de la alcaldesa de hacerse cargo de una nueva concejalía de Bienestar Animal.

Vázquez asegura que no ha firmado ningún pacto de gobierno con el PP y, en declaraciones a Levante-EMV, manifiesta «no ver problema» en gestionar esta nueva delegación. Es más, asegura que la portavoz del grupo y secretaria general del PSOE local, Esther Vázquez, incluso dio su conformidad.

La dirección comarcal trata de precipitar una reunión con los concejales y la militancia para aclarar la situación que vive el grupo muncipal y sellar fisuras. El secretario de organización, Jonathan Martínez, ha señalado que corresponde a la dirección local del partido marcar las directrices de trabajo y que si Esther Vázquez está de acuerdo con que su compañera de grupo asuma esta delegación «no tenemos nada que decir». En caso contrario, se podrían adoptar medidas disciplinarias, si bien adelanta que Neus Vázquez no figura de alta como militante. La portavoz municipal, por su parte, ha declinado realizar cualquier comentario sobre las tensiones que vive el partido hasta después de la reunión que promueve el secretario de organización.

Elaboración del presupuesto

Las diferencias en el grupo socialista se arrastran, como poco, desde el proceso de elaboración del presupuesto y se evidenciaron en el pleno del 27 de marzo en que la abstención de los socialistas Neus Vázquez y Gregorio Bisbal propició la aprobación de las cuentas mientras su jefa de filas votaba en contra. También lo hizo Vox. Neus Vázquez defendió ayer que en el proceso de confección del presupuesto de 2024 se celebraron dos reuniones en las que participaron tanto el PSOE como Vox, los dos grupos de la oposición, y en las que se aceptaron prácticamente todas las propuestas del PSPV por lo que no podía rechazar los presupuestos cuando, afirma, «prácticamente los hicimos nosotros».

La alcaldesa de Massalavés, Puri Noguera (PP), confirma este proceso, también niega que exista un acuerdo con la edil socialista para dar estabilidad al gobierno y detalla que a propuesta del colectivo animalista -del que forma parte Neus Vázquez- se incorporó una partida al presupuesto para crear colonias felinas. «Sabemos que a ella le gustan mucho los animales. Me preguntó si íbamos a llevar los presupuestos al pleno y le dije que si los aprobaban sí, pero no si iban a ser rechazados. Me dijo que hablaría con la portavoz del PSOE. Yo no sé cómo quedaron, pero me dijeron que los llevara al pleno de marzo», recuerda Noguera. En esa sesión se rompió la disciplina de voto en el grupo socialista y las cuentas salieron adelante.

Oferta de una delegación

Con posterioridad, detalla la alcaldesa, habló con Vázquez para comentarle que el tema de las colonias felinas y la creación de refugios le venía de nuevo, por lo que le ofreció que asumiera la concejalía de Bienestar Animal. «Me dijo que le gustaría y se la he dado, pero eso no quiere decir que hayamos alcanzado un pacto ni nada». La edil está promoviendo la creación de una asociación animalista en Massalavés.

Neus Vázquez asegura que son varios los motivos por los que propició la aprobación del presupuesto ya que se habían incorporado diferentes partidas durante la negociación. «No tengo nada que ver con el PP, no hay ningún pacto y en el pleno votaré lo que crea o lo que decida el partido», manifiesta la concejal.