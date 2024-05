La UD Alzira alarga el proceso electoral tras cerrar con números rojos la campaña

Aún habrá que esperar una semana para saber si Juan Antonio Sanjuán tiene contrincantes que optan a la presidencia de la UD Alzira. La asamblea de socios -que reunió la nada desdeñable cifra de 98- aprobó prolongar hasta el miércoles 22 el periodo para presentar las candidaturas que reflejarán un presidente y seis directivos que han de ser socios en activo del club. El aspirante Carlos Cuenca recriminó al presidente Juan Antonio Sanjuán, «que no nos hayamos reunido para pactar unos plazos más amplios para presentar la candidatura». El mandatario azulgrana explicó que los obsoletos estatutos de 1999 marcaban unos plazos que llevarían las elecciones hasta el 15 de junio, fecha considerada por ambos excesiva para empezar a planificar la temporada 2024-25. La junta electoral formada por Juan Antonio Sanjuán Soler , Bernardo Mascarell, Marc Andrés, Gregorio Cañas y Toni Hernández estudiará desde el miércoles las propuestas y determinará si cumplen los requisitos. El viernes 24 resolverán, ante lo cual, ya no cabrá recurso y los candidatos tendrán por delante una semana hasta las elecciones. Estas se realizarán el viernes 31 de mayo, con un amplio horario. Los socios votarán de 10 a 14 y de 16’30 a 20’30 en el Archivo Municipal. El presidente de la mesa electoral será Jaime Morell.

Cuenca adujo también «que no se ha dado tiempo suficiente para conocer las cuentas del club». Sanjuán le propuso que «una persona de su confianza podía comprobarlas ante la presencia del propio Cuenca para que no quedasen en manos de un no socio». La directiva presentó un balance provisional a 15 de mayo de 701.000 € en ingresos y 730.000 de gastos conjuntos tanto de primer equipo como fútbol base. La plantilla de 2ª RFEF tuvo un coste de casi 300.000 €. «Mi balance deportivo es positivo porque con uno de los presupuestos más bajos de la categoría, no solo del grupo, nos hemos salvado», dijo el presidente. «No puedo estar contento con el año del fútbol base -en el que se han perdido las máximas categorías juvenil, cadete e infantil-. La falta de recursos económicos para tener una estructura no nos permite mantener el nivel que teníamos», añadió. Sanjuán informó que han fallado ingresos. «Por Josep Martínez esperábamos de 60 a 70.000 € por la cláusula de solidaridad. Con el cambio de reglas se quedan en unos 40.000 que el Génova se resiste a desembolsar tras pagar 2’7 millones al Red Bull Leipzig». Aunque este dinero llegara antes del 30 de junio, aún queda por devolver los préstamos de directivos y personas externas al club. Además, también ha de conocerse el estado general del club, la deuda histórica que queda por saldar y a la que se enfrentaría la actual directiva o la que entrase.

Juan Antonio Sanjuán seguirá guiando los designios del club «con la prudencia económica como norma». Por su parte, los socios y aficionados están a la espera de conocer el proyecto de Carlos Cuenca que, según algunas voces, estaría avalado por una importante firma y otros patrocinadores que desearían llevar al club en unos pocos años a Primera RFEF e, incluso, al fútbol profesional.

Suscríbete para seguir leyendo