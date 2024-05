Alzira desmantela otra gasolinera urbana para ganar espacio ajardinado y peatonal

Las catas realizadas por la empresa propietaria de la gasolinera ubicada en la Plaça d’Alacant de Alzira, que carece de actividad desde hace algo más de dos años, han descartado la presencia de contaminación en el terreno y el próximo lunes está previsto que se inicien los trabajos para desmantelar tanto la estructura exterior como los tanques de combustible que se encuentran enterrados. Las obras se prolongarán hasta finales de junio, según ha explicado el concejal de Urbanismo, Andrés Gomis, que ha adelantado que una vez se retiren los depósitos se realizarán nuevas catas en el subsuelo para confirmar los primeros análisis, «pero no parece que haya ningún problema», añade el edil.

El ayuntamiento, mientras tanto, se dispone a acabar de definir un proyecto de «regeneración paisajística» de la plaza, ocupada en la práctica por esta estación de servicio. «La retirada de la gasolinera es una oportunidad para generar una espacio más agradable para los peatones, reducir el paso de vehículos y plantar algo de vegetación que ayude a reducir las temperaturas y propiciar una mayor permeabilidad del suelo», ha indicado el edil.

El Grupo Repsol, que gestionaba esta gasolinera bajo la marca «Campsa Express», dejó vencer la concesión de la etapa predemocrática que autorizaba la ocupación de este espacio -con las normas urbanísticas actuales no se podría instalar este tipo de actividad en el centro urbano– y ya el año pasado obtuvo la oportuna licencia de obras para desmantelar la instalación, que había cesado su actividad en abril de 2022.

Reordenar el entorno

Las primeras actuaciones, según ha detallado el edil de Urbanismo, consistieron en unas catas que han permitido constatar «que no existe contaminación». La empresa ya ha señalizado el entorno con la perspectiva de iniciar el próximo lunes los trabajos, que prevén tanto la retirada de la estructura exterior como de los depósitos.

Gomis ha explicado que el ayuntamiento busca subvenciones que permitan financiar la reforma de un entorno «que no tiene función de plaza». «La idea sería aprovechar que hay diferentes calles paralelas que ofrecen alternativas para la circulación y recuperar el lateral de la plaza para los peatones, aunque no tenemos una propuesta totalmente definida ya que estábamos a expensas de que no hubiera ninguna incidencia con la gasolinera», ha señalado Gomis, que apunta que la retirada de esta instalación también abre la puerta a dar continuidad a la zona comercial de Pérez Galdós y que incluso se contemple una conexión con el parque de l’Alquenència desde el punto de vista del arbolado, «aunque eso dependerá de la disponibilidad presupuestaria». El edil apunta en este sentido la posibilidad de ejecutar por fases esta actuación.

La espera se hace larga en Luis Suñer El Ayuntamiento de Alzira espera que la Conselleria de Medio Ambiente ejecute en breve los trabajos de descontaminación del subsuelo de la gasolinera ya desmantelada en la avenida Luis Suñer, donde se pretende ubicar un jardín en memoria del industrial alzireño. Andrés Gomis recuerda que la Generalitat incluyó en los presupuestos de 2024 una partida de 200.000 € para cumplir el compromiso de descontaminación y que la realización a principios de mes de unas catas «es una buena señala porque están planificando os trabajos», explica el concejal de Urbanismo. Gomis ha señalado que, por las conversaciones mantenidas con la dirección general, la previsión era ejecutar los trabajos de descontaminación en verano, un calendario que posiblemente se retrase ya que, comenta, todavía no se ha realizado la licitación. «Hasta que no se proceda a la descontaminación no podemos crear la zona verde que se había previsto», ha señalado el edil, que admite que se trata de una actuación compleja. Las fugas en la gasolinera que ocupaba esta parcela se detectaron hace más de veinte años. Pascual Fandos Alzira

