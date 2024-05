Compromís alerta de que la consulta sobre el topónimo de Alfarb crea falsas expectativas ya que carece de validez legal

Iniciativa pel Poble-Compromís, grupo mayoritario en el gobierno de Alfarb, ha anunciado que no participará en la consulta popular sobre el nombre del topónimo convocada para la próxima semana por el alcalde, el socialista Raúl Mínguez, al considerar que el procedimiento “confunde a la población, crea falsas expectativas y no explica claramente cuáles son las intenciones”, además de considerar el referéndum “un ataque y un desprestigio a nuestras instituciones y al Estatut, sin ninguna posibilidad de modificación, solo con la finalidad política de hacer valer normativas pseudocientíficas que no son legales ni oficiales”. Acusa al PSOE de generar crispación al abrir un procedimiento "inerte, insustancia e innecesario".

Compromís tramitó en el pasado mandato la valencianización del topónimo, que cambió la forma Alfarp por la acabada en “b” Alfarb, en base al informe emitido por la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL). El grupo valencianista señala que la convocatoria de esta consulta por parte del único representante del PSOE, que logró el respaldo del PP para realizar la petición y que en base al acuerdo de gobierno debe entregar la alcaldía a Compromís en septiembre, incumple el pacto de gobierno y señala que “no tiene ninguna validez legal, no es vinculante y no servirá para modificar el topónimo” ya que, recuerda, para poder cambiar de nuevo el nombre del municipio sería necesario el informe “preceptivo y vinculante de la AVL, un informe que ya ha emitido con la legitimidad que le otorga en materia lingüística el Estatut d’Automia”. “La Acadèmia no se puede desdecir de aquello que ya ha manifestado en función de intereses partidistas”, incide Compromís.

Por otra parte, recuerda que Raúl Mínguez ya era concejal en el mandato a anterior y en la votación que aprobó la normalización del topónimo se limitó a abstenerse en la votación. “Convocar una consulta sin pasar por los órganos de participación locales también es una imposición sin sentido. Es una falta de responsabilidad y sentido democrático pretender enredar a la ciudadanía. No es una cuestión de ganar o perder; es un tema de legalidad vigente y responsabilidad política”, señala el grupo mayoritario en el gobierno de Alfarb.