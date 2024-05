El Carcaixent sufre la menos dolorosa de las derrotas y celebra el título

Todo el fútbol ribereño de categoría regional, excepto el Rafelguaraf y el Sollana, ha puesto el punto y final a la temporada. En la Lliga Comunitat Valenciana, la SD Sueca y la UE l’Alcúdia cerraron la primera edición de esta liga ganando. Los arroceros se impusieron 0-1 en Buñol con un gol del veterano Jero con el que acaban en una digna séptima posición. «Estamos muy satisfechos por la campaña realizaba. No teníamos una plantilla extensa, porque no lo permitía el presupuesto, y por momentos hemos llegado a estar en play-off», comentó el técnico, Roberto Granero. El cuadro alcudiano, colista, acabó despidiéndose de su afición ganando 2-1 al Alboraya. Los chuferos se adelantaron a los ocho minutos pero Iván Usina empató al inicio del segundo acto. Wellington marcó en la recta final.

La UD Carcaixent no ha podido ser el único de los mil equipos de las siete primeras categorías españolas en finalizar la liga invicto. Los de Xesco Ortiz no tuvieron la tensión competitiva necesaria y ya a los dos minutos Aarón marcó el 0-1 para el Algemesí. Él mismo logró el segundo en el 60. La plantilla blanquinegra, no obstante, celebró el título y el ascenso con una rúa por la localidad.

El CE Alberic se ha quedado con la miel en los labios. Con siete victorias y dos empates en los últimos nueve partidos, ha quedado empatado en el segundo puesto -único que juega play-off de ascenso- con el Benigànim CF, pero con peor golaveraje. Los franjiverdes acabaron ganando 0-3 al SB Ontinyent con un hat trick de Quintana. El Promeses Sueca, por el contrario, ha acabado mal la liga con tres derrotas y un empate. Esta semana iba ganando 1-0 (Vito, en el 10) a un Muro enrachado. Los alicantinos empataron en el 86 y le dieron involuntariamente la plaza de play-off a los beniganenses. Los del Balonet han finalizado cuartos y el Ràcing de Algemesí, quinto. Este perdió 2-3 contra el Canals (Blasco hizo el 1-0 en el 2 y Durà el 2-3 e el 88).

Descensos

De notable alto se podría calificar la primera temporada del Mancomunitat en la categoría. Y la remató a lo grande, con un 5-1 sobre el Pego que le deja en la 10ª plaza. Juan Antonio y Cabanilles, ambos en propia, dieron ventaja a los ribereños. Jorge, Enric y Rafa marcaron los tres siguientes.

El descenso lo han copado tres equipos ribereños. A las ya consabidas de Alginet y SIA Academy, que perdió 1-2 contra los alginetenses (Scheleider para los académicos y Reinaldo y Andrei), se suma el Cullera. A la victoria del Canals de Natalio Lorenzo se le añadió que el Contestano empató un 0-2 del Cullera (Juan Carlos y Alan). Los de Cocentaina igualaron en el descuento del que los ribereños se quejaron por lo que lo prolongó el colegiado. Los dos puntos habrían dado la permanencia a los rojiblancos que acumulan el «segundo» descenso consecutivo. El año pasado quedó antepenúltimo de la Regional Preferente y «bajó» a la Primera Valenciana.

El ascenso a 1.a FFCV del Vall dels Alcalans como campeón del grupo 5 de 2a FFCV podría ir acompañado por el del Rafelguaraf, que ha acabado 2°. Los ribereños recibirán el sábado a las 18 h al At. Moncadense. El Sollana tendrá que viajar el sábado hasta la castellonense Vilafamés en la ida de las semifinales del play-off a 2.a FFCV. Los de la Ribera Baixa acabaron segundos tras el renacido Catarroja.

Suscríbete para seguir leyendo