El Castellonense femenino cierra el año como local con otra remontada

El Castellonense se despidió de su afición en el penúltimo encuentro de Liga Valenta de la campaña con la enésima remontada que le permitió derrotar por 3-1 al Rojales, el equipo revelación de la categoría. Un doblete de Mery y un penalti anotado por Maite permitieron a las de Mesa doblegar el tanto de las alicantinas también desde los once metros.

La primera hora de partido no fue para el recuerdo. El Castellonense se topó con un Rojales que adelantó la defensa y bloqueó de forma fácil los avances ribereños. De hecho, las visitantes, en los primeros minutos, metieron dos balones al área que, sin peligro, crearon incertidumbre. No ayudó un molesto viento a un juego en el que apenas se encadenaban cuatro pases con criterio. El centro del campo albinegro anduvo desaparecido y la profundidad por bandas fue nula. Las visitantes, con mejor circulación, pusieron el peligro con un disparo desde fuera del área que obligó a María García a realizar la parada del partido. Tampoco estuvo nada mal Merenciano, que tapó toda línea de pase evitando males mayores. En un ataque de nuevo ocupado por Vane y Anna Cantus, apenas se contabilizaron dos disparos sin peligro alguno.

En el minuto 55, Cintia no midió bien y atropelló a una rival permitiendo el 0-1 desde el punto de penalti. El gol provocó la reacción de Mesa que introdujo a Mery e Inés y, por fin, el equipo comenzó a hilar algo más de fútbol a ras de césped. En el primer balón que tocó Mery hizo temblar la portería lamiendo el larguero. Las ribereñas arrinconaron al Rojales con Maite apareciendo en la media punta y poniendo cerco sobre el área rival acumulando llegadas y disparos. En el minuto 80, Maca envió un centro largo y Mery ganó la espalda a su marcadora para lograr el empate. Tres minutos después, Nerea fue objeto de penalti y Maite, con la zurda, lo convirtió en el 2-1. Las visitantes se agarraron a varias faltas como recurso para empatar, pero no lo lograron. En el descuento Mery se hizo con el rechace de la guardameta tras un disparo de Nerea y, casi sin ángulo, metió un zurdazo que se introdujo entre la portera y el palo. Solo resta una jornada, en Paterna, frente al Valencia C.

En Primera, el Benifaió se despidió de la temporada y de la categoría dando una alegría a su afición tras una temporada aciaga en al que siempre estuvo en la zona baja y, cuando pudo abandonarla, no reaccionó. Un gol tempranero gol de Irina Ferris fue suficiente para vencer por la mínima al Fonteta.

En Segunda, el Alberic, tercero y mejor equipo de la comarca en la categoría, vapuleó al Ciudad de Alcoy con siete goles obra de Yaiza Bastida (3), Blanca Mariner (2), Laura Soler (1) y Rosa Guerola. Lo mismo hizo el Alzira terminó en una meritoria quinta plaza tras vencer 0-7 al At. Muro. Alba Antón (2), Claudia Cerezo (1), Pelli (1), Aurora Tetuán (1), Carla Vila (1) y Anabel Palomares (1) firmaron los tantos blaugranas. El Sollana, séptimo, y l’Alcúdia, décimo, no pudieron terminar con buen sabor la temporada y cayeron 0-2 y 4-0 frente a Beniparell y Picassent.

Suscríbete para seguir leyendo