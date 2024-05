El referéndum genera en Alfarb más goteo que aluvión de votos

¿Alfarb o Alfarp? A lo largo de esta semana, los vecinos de la localidad del Marquesat deben responder a esta pregunta, pues están llamados a participar en una consulta popular sobre el topónimo que consideran más adecuado. Superado ya el ecuador del periodo previsto para votar (las urnas se cerrarán el viernes a las doce del mediodía), el consistorio cifra en una media de un centenar de personas diarias las que han acudido a emitir su voto.

Hace ahora un año, el Consell validó el cambio de denominación del pueblo. A nivel oficial, Alfarp era el utilizado, aunque Alfarb formaba parte de la imagen corporativa municipal. El gobierno autonómico aprobó el topónimo acabado en «b» basándose en un informe elaborado por la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), que tuvo en cuenta criterios históricos, como su origen árabe (al-harb) como lingüísticos, ya que las oclusivas sonaras (b, d, g) cambian su pronunciación si están al final de la palabra y suenan igual que las sordas (p, t, c).

Sin embargo, el Ayuntamiento de Alfarb abrió el lunes las urnas para que sus vecinos mayores de dieciséis años respondan a la pregunta «¿con qué nombre del pueblo te sientes más identificado?». El resultado de la votación, sin embargo, no va vinculado a un futuro cambio de topónimo. «Es una simple consulta ciudadana, para conocer el sentir de la población. Cuando se haga el recuento, se valorará el siguiente paso», explica a Levante-EMV el alcalde, Raúl Mínguez, que añade a continuación: «Por el momento ha participado un centenar de personas por día, aproximadamente. Queda por ver qué resultado se da, cuánta gente vota y el resultado. Con todo eso, haremos el análisis que corresponda».

El referéndum, no obstante, ha generado múltiples críticas. El PP, que era partidario a la votación y calificó de «imposición» la normalización del topónimo, cuestionó el horario elegido por coincidir con la jornada laboral de buena parte de la población. El PSPV, partido al que representa el actual alcalde, ha manifestado su apoyo a la AVL y ha pedido «respeto a su criterio científico sobre la toponimia y los documentos normativos».

Urna con las papeletas depositadas por los vecinos. / Agustí Perales Iborra

Iniciativa pel Poble-Compromís, grupo mayoritario en el gobierno de Alfarb, anunció su intención de no participar en la consulta porque «confunde a la población, crea falsas expectativas y no explica claramente cuáles son las intenciones» y al considerar que «no tiene ninguna validez legal, no es vinculante y no servirá para modificar el topónimo».

El viernes al mediodía se conocerá el resultado de la consulta popular, aunque lo que sucederá después es todavía una incógnita por resolver.

