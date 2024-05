Fernando Palero dimite como presidente del CF Cullera

Fernando Palero ha dejado de ser presidente del CF Cullera. El jueves presentó su renuncia alegando motivos personales. El testigo lo recoge quien era su vicepresidente, Francisco Grau. Ahora deberá formar una directiva nueva o, en su defecto, convocar elecciones.

El ya expresidente del club aseguró estar satisfecho con su gestión al frente de la entidad deportiva, que saldó sus cuentas con un remanente de casi 60.000 euros y una economía saneada. Además, gestionó la siempre compleja tarea de fusionar los tres equipos de la ciudad. "Fue un trabajo complicado el hecho de fusionar las tres entidades, las cuales tenían personalidad propia, pero al final se consiguió y, actualmente, se está trabajando en una sola línea que no es otra que el Club de Fútbol Cullera", manifestó Palero.

Grau firma la documentación que certfica el traspaso de poderes. / Joan Gimeno

Sin embargo, no todo han sido alegrías, ya que la presente temporada está marcada por el descenso del primer equipo, que en la última jornada certificaba su caída a Segunda FFCV.

"Tengo que agradecer a todos los directivos que durante estos cinco años han estado trabajando codo con codo conmigo, así como a los diferentes cuerpos técnicos, jugadores y socios. Siempre han estado ahí cuando les he solicitado algo. Me voy satisfecho con mi trabajo, dejando claro que, para lo que se me necesite, siempre se podrá contar conmigo", sentenció Palero.

