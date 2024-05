El festival Medusa se cerrará en Cullera con un final inédito

Medusa, el festival de música electrónica más multitudinario de España, apostará fuerte por el sonido Hardstyle en su décimo aniversario. El cierre del festival, que se desarrollaá del 7 al 12 de agosto,) correrá a cargo de ‘Masters of Hardcore’, un sello discográfico holandés que es líder mundial en este sonido. Ellos se encargarán de extraer las últimas gotas de energía al público que aún tenga ganas de bailar tras cinco días escuchando a los mejores DJs del mundo.

El Hardstyle y toda su familia de sonidos (Hardcore, Jumpstyle, Melbourne shuffle, Hardjump, Rawstyle, Uptempo o Terro) es un género de la música electrónica caracterizado por sus altas pulsaciones. El bombo golpea al menos 150 veces por minuto, y se combina con sonidos distorsionados y melódicos. El público lo baila saltando y moviéndose en la pista de baile con el DJ llevando la batuta de la coreografía desde la cabina.

En los grandes escenarios, el Hardstyle ha ido progresivamente arrebatando espacio al EDM. Es uno de los estilos con más adeptos del momento y, además, tiene profundas raíces en la cultura local. Aunque los holandeses lideran la escena hoy, la Mákina y el hardcore valenciano han experimentado con este sonido desde los 90.

La versión más acelerada del Hardstyle, por encima de 165 beats por minuto, ya se considera Hardcore, y ése es el estilo en que 'Masters of Hardcore' es la marca dominante a nivel global. Su takeover en el escenario ‘Dragon Heart’ durará toda la noche del domingo, 11 de agosto. La demencial troupe neerlandesa desembarcará con todos sus pesos pesados: Angerfist, Anime, Evil Activities, Korsakoff, Lil Texas, Mad Dog, Ophidian, N-Vitral y The Playah. Tha Watcher será el maestro de ceremonias que pondrá voz a este espectáculo.

En el programa también habrá presencia española con Broken Minds, los DJs nacionales de Hardcore más conocidos fuera de nuestras fronteras; y el favorito valenciano Javi Boss.

Un porte de 2.000 kilómetros

Para reproducir la experiencia de 'Masters of Hardcore', en el escenario ‘Dragon Heart’ se montará una enorme calavera idéntica a la del logotipo de la marca, un desafío de producción inédito en España. Se trata de una enorme pieza de 10 metros de diámetro que llegará a Valencia por carretera desde Rotterdam. Un técnico viajará desde Holanda para encargarse del montaje in situ y de los audiovisuales de esta emblemática enseña.

En general, el Hardstyle tendrá un amplio protagonismo en varios escenarios del festival Medusa gracias la presencia de Da Tweekaz y Sub Zero Project, los dos dúos más reconocidos de la escena Hard. También estarán Gunz For Hire, el dueto ocasional integrado por los DJs Ran-D y Adaro; Miss K8, una poderosa referente femenina en el género; DJ Promo y The Viper, representando el Millenium Hardcore; y Yeyo, aportando ADN español a la cita.