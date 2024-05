El PSPV ve "sonrojante" que Compromís vote los presupuestos del PP en Carcaixent

El PSPV no ve con buenos ojos que Compromís facilite con sus votos la aprobación de los presupuestos de Carcaixent, donde el Partido Popular gobierna en solitario y en minoría. La portavoz de los socialistas, Sara Diert, no esconde su sorpresa por "los nuevos e incesantes abrazos políticos" entre el líder de los valencianistas, Enric Casassús y la alcaldesa de la ciudad, Carolina Almiñana. "Vamos a exigir luz y taquígrafos por estos pactos del sonrojo, cuya letra pequeña no ha trascendido", ha manifestado Diert.

Como ya avanzó Levante-EMV, el Partido Popular ha buscado durante meses apoyos entre el resto de partidos que conforman el consistorio para sacar adelante los presupuestos de este año. Compromís los acepta siempre que incluyan una serie de demandas que consideran importantes y que permitirían cumplir con su programa electoral incluso desde la oposición.

Pero los socialistas censuran el comportamiento de los valencianistas. "Sorprende que contribuyan a hacer fácil el trayecto del PP, poniendo la alfombra roja a las ocurrencias del nuevo gobierno que, a la desesperada, busca el calor de Vox y Compromís en temas tan importantes", ha expresado la portavoz del PSPV, que ha añadido: "Ahora, la formación de Enric Casassús también se desmarca de las líneas rojas de su partido a nivel autonómico para secundar las políticas del PP y Vox".

Además, Diert ha lanzado una serie de preguntas para que los ediles de Compromís las respondan: "¿Qué pasará con la lucha contra la violencia de género y la Igualdad? ¿Qué posición van a adoptar en la defensa de la memoria democrática y la cultura que vienen atacando PP y Vox, desde la llegada a las instituciones? ¿Cómo se puede pactar con el mismo partido que acaba de provocar una huelga educativa i recorta derechos? ¿Cómo se puede pactar con los populares y a la vez pedirle a la ciudadanía que salga a parar los pies a las políticas del PP y de Vox?".