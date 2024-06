Bronce para Bàrbara Pardo en la Copa de España de Sprint Olímpico

Gran actuación de las palistas de la Ribera en la II Copa de España de Sprint Olímpico. Las dos referentes del piragüismo valenciano, Bàrbara Pardo (de la Penya Piragüista Antella) y María Martínez (del Club Scooter de Algemesí), rindieron a gran nivel en esta prueba de velocidad, sobre una distancia de 500 metros.

Pardo, de 24 años y miembro de la selección española absoluta, demostró en el K-1 500 por qué forma parte del equipo nacional. La primera eliminatoria la pasó sin problemas, con una marca de 2:03:19, sin forzar demasiado, y obtuvo el noveno tiempo total. Ya en la semifinal, en la que pasaban las tres mejores (de tres semifinales) a la final, la antellense apretó para entrar primera con un tiempo de 1:58:00, con lo que accedió a la última ronda con el cuarto mejor registro. La suerte estaba echada, y no defraudó. Tenía a su lado a Isabel Contreras (del Delfines de Ceuta), la gran favorita. No se cebó el inicio con la ceutí, que salió fortísima. Al paso de los 250 metros, Pardo iba en quinto lugar. No se crispó y realizó un último tercio de carrera rapidísimo para alcanzar el bronce con un tiempo de 1:53:50, a 80 centésimas del oro (de Contreras) y a 14 de la plata (de la gallega Lucía Val). «Es una gran satisfacción esta medalla porque no había preparado demasiado el K-1 500, ya que el objetivo es el Europeo, donde competiré en K-2 500 y K-4 500», señala la de Antella.

Pardo, durante la competición. / Levante-EMV

En cuanto a María Martínez, de 17 años y integrante de la selección española juvenil, también dio la talla, en la misma distancia, el K-1 500, en categoría juvenil. En la eliminatoria se clasificó sin problemas, con 2:05:94. En la semifinal, que se disputaba hora y media antes de la final, apretó más pero sin forzar demasiado, y consiguió el tercer puesto (con 2:01:01), que la clasificaba para la gran final. En esta, a pesar de la presión, arrancó fortísima. Durante casi toda la carrera compaginó el tercer y el cuarto puesto. En los últimos metros se giró para ver donde estaba situada, lo que le hizo perder unas décimas y entrar en meta quinta. «Maria ha hecho una gran carrera, porque hay que tener en cuenta que es de primer año. Si no hubiera mirado a los lados, posiblemente habría sido bronce, pero es un error achacable a su inexperiencia, porque en general ha rendido a un gran nivel», reconoce Carlos Moreno, el entrenador del Scooter de Algemesí. Este gran resultado permite a Maria Martínez clasificarse para el Europeo en K-2 500, y casi con seguridad participará también en el K-1 200 del Mundial.

Cabe destacar también de esta Copa de España el cuarto puesto en la final B de juvenil K-1 de Sergio Domínguez, del Club Piragüisme Cullera, que realizó un tiempo de 3:50:06.

Suscríbete para seguir leyendo