Compromís per Alfarb señala que la elevada abstención "deslegitima aún más" la consulta popular sobre el topónimo

Compromís per Alfarb-Iniciativa pel Poble, grupo mayoritario en el gobierno municipal, considera que la baja participación en la consulta popular sobre el topónimo celebrada la semana pasada “deslegitima aún más” este proceso impulsado por el alcalde, el socialista Raúl Mínguez, con el respaldo del PP ya, como informó Levante-EMV, tan solo el 32 % del censo participó en un referéndum que arrojó con 452 votos a favor de la forma Alfarp, acabada en “p”, por 27 que respaldaban el topónimo en valenciano vigente desde hace poco más de un año: Alfarb.

“Por la alta abstención que ha tenido parece que no es un tema tan controvertido como nos habían venido los dos partidos que promovieron la consulta”, ha señalado el portavoz de Compromís, Vicent Alfonso, en alusión al PSOE y PP, al tiempo que expone que “aunque el PP, que en su momento calificó de farsa la consulta, lo intente vender como una gran victoria, el número de votos emitidos ha sido incluso inferior a los obtenidos por el PP en las últimas municipales, a pesar de contar con un censo más elevado. (…) Con el máximo respeto a las personas que han votado, todo eso refuerza nuestra postura de no participar en un proceso que, según el propio ministerio, no es vinculante ni puede servir para iniciar un proceso de cambio de la denominación”, señala Alfonso.